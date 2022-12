Η Lana Del Rey θα ανακοινώσει νέο άλμπουμ «την επόμενη εβδομάδα»

Η Lana Del Rey θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ της στις 7 Δεκεμβρίου.

Η Lana Del Rey αναμένεται να ανακοινώσει το νέο άλμπουμ της την επόμενη εβδομάδα.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια παρευρέθηκε στην εκδήλωση Women’s Guild Cedars-Sinai Disco Ball στο Beverly Hills νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου μίλησε για τη νέα δισκογραφική δουλειά της στην κάμερα στο HOLA TV.

«Δεν θα σας πω πότε θα κυκλοφορήσει, αλλά μπορώ να σας πω ότι θα κάνω μια ανακοίνωση γι’ αυτό στις 7 του μήνα, οπότε τι έχουμε, μια εβδομάδα; Επτά μέρες; Είμαι πολύ ενθουσιασμένη», είπε από το κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Το τελευταίο άλμπουμ της Lana Del Rey ήταν το «Blue Banisters», το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2021, μόλις επτά μήνες μετά το «Chemtrails Over The Country Club», το οποίο είχε προηγηθεί τον Μάρτιο του 2021.

Τον Οκτώβριο, η Lana Del Rey αποκάλυψε ότι το αυτοκίνητό της είχε γίνει στόχος διαρρηκτών για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να χάσει το σακίδιό της, το οποίο περιείχε βασικό υλικό για τα επερχόμενα εγχειρήματά της.

Σε μήνυμα που έστειλε στους θαυμαστές της, η 37χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι το αυτοκίνητό της παραβιάστηκε όταν «απομακρύνθηκε για ένα λεπτό».

«Μέσα σε αυτό ήταν ο υπολογιστής μου και οι τρεις βιντεοκάμερες και οι σκληροί δίσκοι μου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αναγκάστηκε να διαγράψει απομακρυσμένα το περιεχόμενο του φορητού υπολογιστή της.

Η Lana Del Rey εξήγησε ότι έχασε μεγάλο μέρος από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια της και ένα αρχείο 200 σελίδων για το νέο βιβλίο της.

Τον προηγούμενο Απρίλιο, η Lana Del Rey συμμετείχε με τη δική της διασκευή για τραγούδι «Buddy’s Rendezvous» του Father John Misty σε μία deluxe έκδοση του άλμπουμ του «Chloë and the Next 20th Century», ενώ το Οκτώβριο συμμετείχε στο τραγούδι «Snow On The Beach» της Taylor Swift από το νέο άλμπουμ της «Midnights».