Lana Del Rey: Μία ταινία μικρού μήκους για τρία τραγούδια του «NFR!»

Από τη γνώριμη ονειρική αισθητική της Lana Del Rey χαρακτηρίζεται η ταινία μικρού μήκους για το άλμπουμ «NFR!».

Η Lana Del Rey δίνει ζωή σε τρία τραγούδια του επιτυχημένου άλμπουμ της «Norman Fucking Rockwell!» μέσα από ένα πανέμορφο music video.

Την ονειρική ταινία μικρού μήκους έχει σκηνοθετήσει η Chuck Grant, η μικρότερη αδελφή της τραγουδίστριας, ενώ το μοντάζ έχει επιμεληθεί η ίδια η Lana Del Rey.

Τα τρία τραγούδια που αποκτούν εικόνα σε ένα κοινό music video είναι το ομώνυμο single του δίσκου «Norman Fucking Rockwell!», το «Bartender» και το «Happiness Is A Butterfly».

Το άλμπουμ «Norman Fucking Rockwell!» κυκλοφόρησε από την Interscope Records / Universal Music τον Αύγουστο και αναδείχθηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ως μία από τις καλύτερες δισκογραφικές δουλειές της χρονιάς, αλλά και της δεκαετίας που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.

Στο πέμπτο studio album της Lana Del Rey περιλαμβάνονται τραγούδια όπως τα «Fuck it I love you», «The Greatest», «Venice Bitch», «Mariners Apartment Complex», «hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it» και το «Doin’ Time», μία θεϊκή διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού των Sublime.

Το «Norman Fucking Rockwell!» ονομάστηκε ως ένα από τα καλύτερο άλμπουμ του 2019 από τα Pitchfork, Stereogum, The Ringers, Eproxx, The Guardian, Q, NME, Independent, Dazed, Noisey, MOJO, Uncut, Crack και The Quietus.

Παρότι κυκλοφόρησε στα τέλη των 2010s, το «NFR!» επιλέχθηκε ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας από μέσα ενημέρωσης όπως το Rolling Stone, Pitchfork, Stereogum, Vice, NME, Noisey και Independent.

Τους διθυράμβους του Τύπου επιβεβαίωσε η υποψηφιότητα του «Norman Fucking Rockwell!» για τον τίτλο του «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα Βραβεία Grammy του 2020.