Η Lana Del Rey κυκλοφορεί επίσημα το «Say Yes To Heaven»

Το «Say Yes To Heaven» έχει γίνει viral στο TikTok τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Lana Del Rey κυκλοφορεί επίσημα ένα αγαπημένο ακυκλοφόρητο τραγούδι των θαυμαστών της.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κυκλοφορεί το «Say Yes To Heaven», καθώς και μία επιταχυμένη (sped up) εκδοχή του, αφού έγινε viral στο TikTok με περισσότερους από 1 εκατομμύριο χρήστες να χρησιμοποιούν το τραγούδι ως ήχο τις τελευταίες εβδομάδες.

Τρεις επιταχυνόμενες εκδόσεις του single, όπου η Lana Del Rey τραγουδά «I’ve got my eye on you / I’ve got my eye on you / Say yes to Heaven / Say yes to me» – χρησιμοποιήθηκαν σε περισσότερες από 800.000 αναρτήσεις στο TikTok, ενώ μόνο ένα βίντεο από τις αρχές του μήνα συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύριο προβολές.

Δύο άλλα από τα αποσπάσματα που χρησιμοποιούν την κανονική έκδοση του «Say Yes To Heaven» έχουν χρησιμοποιηθεί σε 200.000 βίντεο.

Το «Say Yes To Heaven» είναι ένα σαγηνευτικά ονειρικό και αστραφτερό pop τραγούδι που έγραψε η Lana Del Rey μαζί με τον Rick Nowels το 2012 – πιθανώς για το άλμπουμ της «Ultraviolence».

Το τραγούδι διέρρευσε στο διαδίκτυο, δημιουργώντας στη συνέχεια τεράστια ζήτηση και δυναμική στο TikTok.

Αρκετά από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια της Lana Del Rey από τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των «Jealous Girl», «Queen of Disaster», «Put Me in a Movie» και «Serial Killer», έχουν καταλήξει στο TikTok, χρησιμεύοντας ως viral ήχοι για χιλιάδες βίντεο.

Το «Say Yes To Heaven» είναι το πρώτο τραγούδι που μοιράζεται η Lana Del Rey μετά την κυκλοφορία του ένατου άλμπουμ της, «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», τον προηγούμενο Μάρτιο.

Το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» είναι το έκτο άλμπουμ της Lana Del Rey που κατέκτησε το Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, έγινε το άλμπουμ με τις ταχύτερες πωλήσεις του 2023 μέχρι στιγμής (μόνο πωλήσεις) στη βρετανική αγορά, καθώς και το άλμπουμ με τις καλύτερες επιδόσεις την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του για το 2023 μέχρι στιγμής (πωλήσεις και streaming).

Πλέον, η Lana Del Rey βρίσκεται στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις γυναίκες καλλιτέχνιδες με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το καλοκαίρι του 2023, η Lana Del Rey πρόκειται να δώσει δύο μεγάλες συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Lana Del Rey τραγουδίστρια θα εμφανιστεί ως επικεφαλής του The Other Stage στο φεστιβάλ Glastonbury το Σάββατο 24 Ιουνίου και την Κυριακή 9 Ιουλίου θα ρίξει την αυλαία του BST Hyde Park του Λονδίνου με μία headline εμφάνιση, στην οποία θα συνοδεύεται από special guests που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.