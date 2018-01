Οι Radiohead προβαίνουν σε νομικές ενέργειες κατά της Lana Del Rey για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι ομοιότητες ανάμεσα στο «Get Free» από το νέο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, το «Lust For Life» και του κλασικού «Creep» (1993) είναι κάτι περισσότερο από συμπτωματικές, θεωρεί το βρετανικό συγκρότημα.

Τα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το «NME» και η «The Sun», είχαν ισχυριστεί πρώτα ότι το μουσικό σχήμα σκόπευε να αναμετρηθεί με τη Lana Del Rey στις δικαστικές αίθουσες για να διεκδικήσει τα πνευματικά δικαιώματα που πιστεύει ότι της αναλογούν.

Ένας εκπρόσωπος των Radiohead μοιράστηκε στη «The Sun» ότι «και οι δύο ομάδες προσπαθούν να το συζητήσουν παρασκηνιακά για να αποφύγουν τη μετάβαση στο δικαστήριο». «Είναι κατανοητό ότι η ομάδα των Radiohead ελπίζει ότι η μπάντα είτε θα λάβει αποζημίωση είτε θα αναφερθεί στη λίστα των δημιουργών για να λάβει τα δικαιώματα», ανέφερε.

Επί του παρόντος, ως δημιουργοί του «Get Free» αναγράφονται μόνο οι Lana Del Rey, Kieron Menzies και Rick Nowel. Δεδομένης της δημοτικότητας του τραγουδιού, το οποίο διαδέχεται το «Love» και το «Lust For Life» στο «Billboard Hot 100», ο διακανονισμός σημαίνει αρκετά χρήματα για το πενταμελές γκρουπ από την Αγγλία.

Η Lana Del Rey επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτής της νομικής διαμάχης και εξέφρασε την άποψή της επί του θέματος, με μία ανάρτηση στο Twitter:

«Ισχύει για την αγωγή. Μολονότι γνωρίζω ότι το τραγούδι μου δεν ήταν εμπνευσμένο από το “Creep”, οι Radiohead νιώθουν ότι ήταν και θέλουν το 100% του publishing», έγραψε.

«Πρόσφερα έως και 40% κατά τους τελευταίους μήνες, αλλά θα δεχθούν μόνο το 100%. Οι δικηγόροι τους ήταν αμείλικτοι, γι’ αυτό θα ασχοληθούμε με αυτό στο δικαστήριο», πληροφόρησε η Lana Del Rey τους ακολούθους της.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018