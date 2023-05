Η Lana Del Rey έδωσε την πρώτη συναυλία της μετά από τέσσερα χρόνια

Η Lana Del Rey τραγούδησε για πρώτη φορά τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ της.

Η Lana Del Rey επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από τρεισήμισι χρόνια.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έκανε την πρώτη της headlining εμφάνιση από το 2019 στο MITA Festival του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το Σάββατο 27 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της ερμήνευσε για πρώτη φορά τραγούδια από το νέο άλμπουμ της «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και άλλα τραγούδια της από τα τελευταία άλμπουμ της που δεν είχαν παρουσιαστεί ζωντανά μέχρι σήμερα μαζί πολλές ακόμη επιλογές από ολόκληρη τη δισκογραφία της.

Πριν ανέβει η Lana Del Rey στη σκηνή, εμφανίστηκε ένα μήνυμα επί της οθόνης που ευχόταν «Ο Θεός να σε ευλογεί, Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

Η Lana Del Rey ξεκίνησε τη συναυλία της με το «A&W» από το τελευταίο άλμπουμ της και εμφανίστηκε αρχικά μπροστά στο πλήθος με ένα μαύρο φόρεμα και μία ξανθιά περούκα.

Η τραγουδίστρια άλλαξε εμφάνιση πάνω στη σκηνή, αποκαλύπτοντας τα φυσικά μαλλιά της και ένα φλοράλ φόρεμα, χωρίς να χάσει ούτε λεπτό από το τρίτο τραγούδι της βραδιάς, το «Bartender» από το άλμπουμ «Norman Fucking Rockwell!».

Στα τραγούδια του «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» που τραγούδησε για πρώτη φορά ζωντανά περιλαμβάνονταν επιπλέον τα «The Grants», «Candy Necklace» και το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ, ενώ ερμήνευσε επίσης για πρώτη φορά το «Flipside» από το «Ultraviolence» του 2014.

Αργότερα, η Lana Del Rey παρακολούθησε μαζί με το κοινό ένα μοντάζ με σκηνές από παλιότερα μουσικά βίντεο της καριέρας της υπό τους ήχους του «Ride» (2012).

Η Lana Del Rey έχει πολλές ακόμα προγραμματισμένες εμφανίσεις σε φεστιβάλ, όπως το Lollapalooza, το Festival D’été de Québec του Καναδά, το Outside Lands του Σαν Φρανσίσκο και το All Things Go του Μέριλαντ, τους επόμενους μήνες.

Στην επιστροφή της στη σκηνή η Lana Del Rey δεν τραγούδησε την πιο πρόσφατη κυκλοφορία της, το «Say Yes To Heaven», ένα τραγούδι που ηχογράφησε στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και διέρρευσε το 2016, πριν κυκλοφορήσει επίσημα πρόσφατα.

Ενώ η Lana Del Rey εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές και έκανε μια εμφάνιση – έκπληξη κατά τη διάρκεια του προγράμματος των Bleachers στο High Water Fest 2023, είχε πραγματοποιήσει την τελευταία συναυλία της τον Νοέμβριο του 2019.

Το setlist

1. A&W (Live debut)

2. Young and Beautiful

3. Bartender

4. The Grants (Live debut)

5. Flipside (Live debut)

6. Pretty When You Cry

7. Cherry

8. Ride

9. Born to Die

10. Blue Jeans

11. Norman Fucking Rockwell

12. Arcadia

13. Ultraviolence

14. White Mustang

15. Candy Necklace (Live debut)

16. Venice Bitch (Contains elements of «Taco Truck x VB»)

17. Diet Mountain Dew

18. Summertime Sadness

19. Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (Live debut)

20. Video Games