Lana Del Rey: Πώς σχολίασε τη διακοπή της εμφάνισής της στο Glastonbury

Η Lana Del Rey αυτοσαρκάστηκε ανεβάζοντας τη hairstylist της στη σκηνή του BST Hyde Park.

Η Lana Del Rey σχολίασε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο BST Hyde Park στο Λονδίνο την απότομη διακοπή της πρόσφατης συναυλίας της στο Glastonbury 2023 από τους διοργανωτές του φεστιβάλ.

Αφού εμφανίστηκε στη σκηνή με 30 λεπτά καθυστέρηση στη σκηνή του Glastonbury 2023 στις 24 Ιουνίου, η συναυλία της ξεπέρασε σε διάρκεια το αυστηρό ωράριο του φεστιβάλ και οι διοργανωτές έκλεισαν το μικρόφωνό της και απενεργοποίησαν τις οθόνες ενώ η Lana Del Rey βρισκόταν στη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της κύριας εμφάνισής της στην τελευταία βραδιά της φετινής σειράς συναυλιών του BST Hyde Park την Κυριακή 9 Ιουλίου, η Lana Del Rey μίλησε για πρώτη φορά για την επεισοδιακή συμμετοχή της στο Glastonbury 2023 και ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της που ήταν εκεί.

Αφού τραγούδησε το «Candy Necklace», το οποίο ήταν το 15ο από τα 19 τραγούδια του βραδιάς, η Lana Del Rey σχολίασε με ελαφρότητα όσα διαδραματίστηκαν στο Glastonbury 2023

«Νομίζω ότι εδώ είναι που κόπηκα την τελευταία φορά. Συγγνώμη γι’ αυτό», είπε στο κοινό. Επίσης, έκανε μία χειρονομία προς το προσωπικό που βρισκόταν στο πλάι της σκηνής, προειδοποιώντας τους αστειευόμενη: «Μην το κάνετε αυτό».

Έπειτα, η Lana Del Rey συνέχισε τη συναυλία της με ζωντανές εκτελέσεις επιτυχιών όπως τα «Diet Mountain Dew», «Summertime Sadness» και το ομώνυμο τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ της «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd».

Στο τελευταίο τραγούδι της βραδιάς, το αγαπημένο του κοινού «Video Games», η Lana Del Rey έκανε άλλη μία φορά αναφορά στην εμφάνισή της στο Glastonbury.

«Αξίζει τον κόπο ακόμα και αν σου κόψουν το ρεύμα. Αξίζει τον κόπο», είπε, αναφερόμενη στην προσπάθειά της να τραγουδήσει το τραγούδι μαζί με τους θαυμαστές της, παρά το γεγονός ότι το μικρόφωνό της ήταν κλειστό και το προσωπικό του φεστιβάλ την απομάκρυνε από τη σκηνή.

Στο BST Hyde Park, η Lana Del Rey έφτασε για άλλη μία φορά αργοπορημένη για την εμφάνισή της, η οποία υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε στις 20:40.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ανέβηκε στη σκηνή 20 λεπτά αργότερα από το αναμενόμενο, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της λίγο πριν από τη λήξη του ωραρίου του φεστιβάλ στις 22:30 τοπική ώρα.

Στην εμφάνισή της στο Glastonbury, η Lana Del Rey υποστήριξε ότι ο λόγος της καθυστερημένης άφιξής της οφειλόταν στο γεγονός ότι τα μαλλιά της αργούσαν πολύ να φτιαχτούν.

«Αν είναι να κόψουν το ρεύμα, ας το κόψουν. Λυπάμαι πάρα πολύ, τα μαλλιά μου χρειάζονται πολύ χρόνο για να τα φτιάξω. Σας αγαπώ όλους. Ας κάνουμε όπως πρέπει να γίνει, ας το κάνουμε!», είχε πει τότε, ενώ στη σκηνή βρισκόταν μαζί της η κομμώτριά της και ολοκλήρωνε το look της τραγουδίστριας.

Η Lana Del Rey διακωμώδησε την εμφάνισή της στο Glastonbury ανεβάζοντας στη σκηνή του BST Hyde Park την κομμώτριά της όταν τραγουδούσε το «Bartender» από το άλμπουμ της «Norman Fucking Rockwell!» (2019).