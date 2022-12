Επική Lana Del Rey: Έβαλε μόνο μία διαφημιστική πινακίδα για το νέο άλμπουμ της – Και είναι στην πόλη του πρώην της

Η Lana Del Rey αποθεώθηκε από τους θαυμαστές της.

Η Lana Del Rey αποκάλυψε ότι τοποθέτησε μόνο μία διαφημιστική πινακίδα για την προώθηση του νέου άλμπουμ της και τυχαίνει να βρίσκεται στη γενέτειρα του πρώην συντρόφου της Sean Larkin.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ της «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» στις αρχές αυτού του μήνα και κυκλοφόρησε το ομώνυμο τραγούδι.

Επίσης, έδωσε στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του άλμπουμ και αποκάλυψε ότι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου 2023.

Η Lana Del Rey ανάρτησε τώρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με το όνομα @honeymoon, δημοσιεύοντας μία selfie φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητό της μπροστά από τη διαφημιστική πινακίδα.

«Υπάρχει μόνο μία και είναι στην Τάλσα», έγραψε στη λεζάντα αναφερόμενη στην πόλη της Οκλαχόμα στην οποία ζει ο πρώην σύντροφός της Sean Larkin.

Στην ενότητα των σχολίων της ανάρτησης, η 37χρονη τραγουδίστρια εξήγησε τον λόγο που επέλεξε την πόλη του πρώην της για την πινακίδα: «Είναι… προσωπικό».

Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν για την κίνησή της, την οποία χαρακτήρισαν ως την απόλυτη μορφή εκδίκησης.

«Η Lana Del Rey έβαλε μόνο μία διαφημιστική πινακίδα για το άλμπουμ της στην πόλη του πρώην της και μετά έγραψε γι’ αυτό, είναι τόσο Lana Del Rey», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι η Lana Del Rey έβαλε μία διαφημιστική πινακίδα για να προωθήσει το νέο άλμπουμ της, στην Τάλσα της Οκλαχόμα, όπου ζει ο πρώην της, είναι ακριβώς η μικροπρέπεια για την οποία ζω».

Ορισμένοι θαυμαστές της τραγουδίστριας παρατήρησαν επίσης ότι το ομότιτλο τραγούδι «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» κυκλοφόρησε στις 7 Δεκεμβρίου, που έτυχε να είναι και τα γενέθλια του πρώην συντρόφου της.

«Έτσι, εκτός του ότι η μοναδική πινακίδα για το άλμπουμ είναι στην Τάλσα, η Lana κυκλοφόρησε επίσης το “Ocean Blvd” στα γενέθλια του Sean», ανέφερε ένα ακόμη tweet.

Η Lana Del Rey και ο ηθοποιός και αστυνομικός Sean Larkin είχαν σχέση από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020. Τον Ιανουάριο του 2020, έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι στο Pre-Grammy Gala και τον επόμενο μήνα εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί των Βραβείων Grammy στο Λος Άντζελες.

Ο Sean Larkin αποκάλυψε σε συνέντευξή του στους New York Times τον Μάρτιο του 2020 ότι δεν ήταν πλέον ζευγάρι με την τραγουδίστρια.

«Αυτή τη στιγμή, είμαστε απλά φίλοι. Εξακολουθούμε να μιλάμε και τα λοιπά, απλά έχουμε πολυάσχολο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Όταν ήμασταν στην Τάλσα κάναμε παρέα με τους φίλους μου από την αστυνομία και τους συζύγους τους. Όλοι μαζί κάναμε πάρτι για το Super Bowl, δείπνα και τέτοια πράγματα», είπε.