Lana Del Rey: Το «…Ocean Blvd» είναι το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις σε βινύλιο το 2023 στη Βρετανία

Η Lana Del Rey έχει ξεπεράσει στις πωλήσεις δίσκων βινυλίων καλλιτέχνες όπως οι Taylor Swift και οι Pink Floyd.

Το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» της Lana Del Rey είναι το άλμπουμ βινυλίου με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Lana Del Rey, που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, έκανε ντεμπούτο στο νούμερο ένα του Official Albums Chart και έγινε το έκτο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας που κατακτά την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» είναι επίσης το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις σε βινύλιο για το 2023, ξεπερνώντας τα άλμπουμ της P!nk, των Paramore και της Taylor Swift.

Το άλμπουμ έχει επίσης προσφέρει την καλύτερη πρώτη εβδομάδα της Lana Del Rey στα βρετανικά charts από το 2014, όταν το δεύτερο άλμπουμ της «Ultraviolence» κατέλαβε την πρώτη θέση.

Όπως καταγράφεται στο Top 40 του Official Vinyl Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου, λιγότερο από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του, το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» έχει πουλήσει πάνω από 20.800 αντίτυπα σε βινύλιο στην τοπική αγορά.

Το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey ξεπέρασε με αυτόν τον τρόπο το «Trustfall» της P!nk και έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του το 2023.

Στη λίστα με τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις σε βινύλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 περιλαμβάνονται επίσης το «Midnights» της Taylor Swift, το «This Is Why» των Paramore, το «Endless Summer Vacation» της Miley Cyrus και η επανέκδοση του «St. Jude» των Courteeners από το 2008 – το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts 15 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του.

Το «Memento Mori» των Depeche Mode και το «Cuts & Bruises» των Inhaler είναι επίσης μεταξύ των κυκλοφοριών του 2023 που εμφανίζονται στην πρώτη δεκάδα, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης κλασικά άλμπουμ των Pink Floyd και των Fleetwood Mac.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποκαλύφθηκε η λίστα με τα άλμπουμ με τις συνολικές υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 μέχρι στιγμής.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η συλλογή «The Highlights» του The Weeknd και ακολουθούν στο No. 2 το «Midnights» της Taylor Swift, στο No. 3 το «SOS» της SZA, στο No. 4 το «Trustfall» της P!nk και στο No. 5 το «Harry’s House» του Harry Styles.

Τα 10 άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις σε βινύλιο το 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» – Lana Del Rey

2. «Cracker Island» – Gorillaz

3. «St. Jude» – Courteeners

4. «The Dark Side Of The Moon (Live at Wembley 1974)» – Pink Floyd

5. «Midnights» – Taylor Swift

6. «This Is Why» – Paramore

7. «The Dark Side Of The Moon» – Pink Floyd

8. «Rumours» – Fleetwood Mac

9. «Memento Mori» – Depeche Mode

10. «Cuts & Bruises» – Inhaler