Η Lana Del Rey παρουσίασε μία σειρά από νέα τραγούδια, έχοντας στο πλευρό της τον Jack Antonoff, σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.

H 34χρονη Αμερικανίδα ήταν ένα από τα ονόματα που συμμετείχαν στη συναυλία του «Ally Coalition Talent Show» στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης μαζί με άλλους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του Rostam, της Regina Spektor και της Hayley Kiyoko, η οποία υποδέχθηκε την Taylor Swift για ένα ντουέτο – έκπληξη.

Η Lana Del Rey ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας για να τραγουδήσει μαζί με τον Jack Antonoff ορισμένα ολοκαίνουργια τραγούδια, για τα οποία ο παραγωγός και frontman των Bleachers ανέφερε ότι κινούνται σε country ύφος.

Ένα τραγούδι φέρεται να έχει τον τίτλο «I Must Be Stupid For Being So Happy».

Lana Del Rey's debuting ‘Hey Blue Baby’ and ‘I Must be Stupid for Being so Happy’ earlier tonight!

Note: Lana said that she made a couple of country songs just for fun. These will most likely not be on the new record pic.twitter.com/xlh16HMUfa

— Lana Del Rey Mafia (@delreyxmafia) December 6, 2018