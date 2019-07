Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey.

Η Lana Del Rey ανακοινώνει την ημερομηνία κυκλοφορίας τη νέας δισκογραφικής δουλειάς της «Norman Fucking Rockwell» και ταυτόχρονα δίνει στη δημοσιότητα το εξώφυλλο και το tracklist του άλμπουμ.

Το «Norman Fucking Rockwell» αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Polydor Records / Universal Music στις 30 Αυγούστου, συμβαδίζοντας με όσα είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Το εξώφυλλο του «Norman Fucking Rockwell» διαφέρει πλήρως σε επίπεδο αισθητικής από τα προηγούμενα άλμπουμ της Lana Del Rey. Αυτή τη φορά παρατηρούμε γραφικά σε pop art ύφος, ενώ το όνομά της τραγουδίστριας δεν αναγράφεται ολόκληρο παρά μόνο με τα αρχικά «LDR».

Η Lana Del Rey βρίσκεται επάνω σε ένα μικρό ιστιοπλοϊκό σκάφος μαζί με τον ηθοποιό Duke Nicholson, τον εγγονό του καταξιωμένου Jack Nicholson. Στο φόντο διακρίνεται μάλιστα η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, η περίφημη αστερόεσσα.

Τη φωτογράφηση πραγματοποίησε η επαγγελματίας φωτογράφος Chuck Grant, αδελφή της Lana Del Rey.

Το «Norman Fucking Rockwell» περιέχει 14 τραγούδια σε παραγωγή των Jack Antonoff, Laura Sisk, Rick Nowels και Zach Dawes.

Στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται τα «Mariners Apartment Complex», «Venice Bitch», «Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it» και η διασκευή στο «Doin’ Time» των Sublime, τραγούδια που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Στο tracklist συναντάμε επίσης τα ακυκλοφόρητα τραγούδια «Fuck It I Love You» και «The Greatest», για το οποία η Lana Del Rey γύρισε πρόσφατα ένα διπλό video clip.

Ο τίτλος του άλμπουμ αποτελεί αναφορά στον Αμερικανό ζωγράφο και illustrator Norman Rockwell (1894 – 1978), φημισμένος για την απεικόνιση της αμερικανικής κουλτούρας μέσω των έργων του.

Το tracklist του «Norman Fucking Rockwell»:

1. Norman Fucking Rockwell

2. Mariners Apartment Complex

3. Venice Bitch

4. Fuck It I Love You

5. Doin’ Time

6. Love Song

7. Cinnamon Girl

8. How To Disappear

9. California

10. The Next Best American Record

11. The Greatest

12. Bartender

13. Happiness Is A Butterfly

14. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it