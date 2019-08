Ακούστε τη νέα δισκογραφική δουλειά της Lana Del Rey.

Η Lana Del Rey κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music το νέο άλμπουμ «Norman Fucking Rockwell!» (NFR!).

Το «Norman Fucking Rockwell!» ασχολείται με θέματα γνώριμα στη δισκογραφία της Lana Del Rey, όπως η ξεθωριασμένη λάμψη του Χόλιγουντ, το μεγαλείο αλλά και τα ψεγάδια της αμερικανικής κουλτούρας και η ερωτική απογοήτευση.

Ο συμβολικός τίτλος του άλμπουμ αντιπροσωπεύει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον το περίφημο «αμερικανικό όνειρο» και αναφέρεται στον ζωγράφο και εικονογράφο Norman Rockwell (1894 – 1978), ο οποίος φημιζόταν για την απεικόνιση της αμερικανικής κουλτούρας μέσω των έργων του.

Η Lana Del Rey αντιλαμβάνεται την επιτακτική ανάγκη να αποκτήσει ξανά η μουσική πολιτικοποιημένο χαρακτήρα και να αναδειχθεί σε μέσο αντίδρασης και διαμαρτυρίας που θα συνδέσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

«Αυτό είναι το σημείο στο οποίο είμαστε. Πρόκειται να ταξιδέψουμε στον Άρη και είναι πρόεδρος ο Trump, εντάξει…», σχολίασε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair» στις αρχές της χρονιάς. «Για εμένα, είναι θετικό να τα βλέπω όλα λίγο πιο διασκεδαστικά. Το χάος του πολιτισμού έχει ενδιαφέρον, όμως ευελπιστώ ότι υπάρχει χώρος εντός για λίγη κίνηση και ενθουσιασμό», σημείωσε.

Αυτή η παράδοξη εικόνα κυριαρχεί στο «Norman Fucking Rockwell!», ένας καμβάς επάνω στον οποίο η Lana Del Rey ζωγραφίζει επηρεασμένη από την αγάπη της για τον παλιό κινηματογράφο και την κλασική αμερικανική λογοτεχνία.

Το άλμπουμ περιέχει 14 τραγούδια σε παραγωγή των Jack Antonoff, Laura Sisk, Rick Nowels και Zach Dawes, συμπεριλαμβανομένων των «Mariners Apartment Complex», «Venice Bitch», «Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it», «Doin’ Time» και «Fuck It I Love You» / «The Greatest».



Το tracklist του «Norman Fucking Rockwell!»

1. Norman Fucking Rockwell

2. Mariners Apartment Complex

3. Venice Bitch

4. Fuck It I Love You

5. Doin’ Time

6. Love Song

7. Cinnamon Girl

8. How To Disappear

9. California

10. The Next Best American Record

11. The Greatest

12. Bartender

13. Happiness Is A Butterfly

14. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it