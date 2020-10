Η Lana Del Rey κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Let Me Love You Like A Woman»

Νέο τραγούδι από τη Lana Del Rey.

Η Lana Del Rey κυκλοφορεί το single «Let Me Love You Like A Woman», το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της που θα φέρει το γενικό τίτλο «Chemtrails Over The Country Club».

Πρόκειται για ένα ρομαντικό τραγούδι που ηχογραφήθηκε στις δύο ακτές της Αμερικής, στα Conway Studios του Λος Άντζελες και στα διάσημα Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης.

Η Lana Del Rey έχει γράψει το «Let Me Love You Like A Woman» μαζί με τον στενό συνεργάτη της Jack Antonoff, ο οποίος έχει επιμεληθεί και την παραγωγή του τραγουδιού.

Τις επόμενες ώρες θα δοθεί στη δημοσιότητα και το video που θα ντύσει με εικόνα το «Let Me Love You Like A Woman», το οποίο θα περιέχει προσωπικά πλάνα που γύρισε και επεξεργάστηκε μόνη της η Lana Del Rey.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου η 35χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός κυκλοφόρησε την πρώτη της ποιητική συλλογή, με τίτλο «Violet Bent Backwards Over The Grass».

Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα spoken word album, που είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε φυσικό προϊόν, στο οποίο η Lana Del Rey ερμηνεύει μελοποιημένες εκδοχές 14 επιλεγμένων ποιημάτων της συλλογής της.

Η Lana Del Rey είχε ανακοινώσει το περασμένο καλοκαίρι ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της θα κυκλοφορούσε στις 5 Σεπτεμβρίου, όμως πρόσφατα ανέφερε σε θαυμαστές της ότι το «Chemtrails Over The Country Club» είναι πιθανό να αποκαλυφθεί τις πρώτες ημέρες του 2021, καθώς απαιτούνται 11 εβδομάδες για την τύπωση των αντιτύπων για την έκδοση βινυλίου του άλμπουμ.