Η Lana Del Rey μοιράζεται το μελοποιημένο ποίημα «LA Who Am I To Love You»

Ένα μελοποιημένο ποίημα από την πρώτη ποιητική συλλογή της Lana Del Rey.

Η Lana Del Rey κυκλοφορεί το spoken world album «Violet Bent Backwards Over The Grass», το οποίο περιλαμβάνει μελοποιημένα ποιήματα της ομώνυμης ποιητικής συλλογής της.

Το audiobook είναι διαθέσιμο για αγορά σε όλους τους μεγάλους λιανοπωλητές ηχογραφημένων βιβλίων.

Συγχρόνως κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής το κομμάτι «LA Who Am I To Love You», ένα από τα δείγματα του «Violet Bent Backwards Over Τhe Grass».

«Άφησα την πόλη μου για το Σαν Φρανσίσκο», αναφέρει η Lana Del Rey στο «LA Who Am I To Love You» και στη συνέχεια εκφράζει τα παράπονά της προς το Λος Άντζελες: «L.A., είμαι αναστατωμένη, έχω παράπονα, άκουσέ με».

Τη μουσική στο «LA Who Am I To Love You», όπως και σε ολόκληρο το spoken word album, υπογράφει ο Jack Antonoff.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. A poem from my audiobook that’s out x Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lana Del Rey (@lanadelrey) στις 28 Ιούλ, 2020 στις 9:29 πμ PDT



Η πανέμορφη έντυπη έκδοση της ποιητικής συλλογής «Violet Bent Backwards Over The Grass» θα είναι διαθέσιμη από τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 και θα αποτελείται από σκληρόδετο βιβλίο που θα περιέχει δακτυλογραφημένα χειρόγραφα από την ίδια τη Lana Del Rey μαζί με αυθεντικές φωτογραφίες της.

Η έκδοση βινυλίου και το CD του spoken word album για το «Violet Bent Backwards Over The Grass» θα κυκλοφορήσουν από τις Interscope / Polydor Records / Universal Music στις 2 Οκτωβρίου 2020.

Το ήμισυ των εσόδων από το «Violet Bent Backwards Over The Grass» θα παραχωρηθεί από την τραγουδίστρια σε οργανώσεις Γηγενών Αμερικανών.

Θυμίζουμε ότι η Lana Del Rey έχει ανακοινώσει επίσης και την κυκλοφορία μιας νέα ολοκληρωμένης μουσικής δουλειάς υπό τον τίτλο «Chemtrails over The Country Club», για την οποία έχει αναφέρει ότι θα αποκαλυφθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2020.