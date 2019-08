Η ηχογραφημένη έκδοση του «Looking For America» είναι διαθέσιμη σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής για να ενισχύσει οικονομικά τα θύματα των πρόσφατων τραγωδιών που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ.

Η Lana Del Rey κυκλοφορεί επίσημα από την Polydor Records / Universal Music το «Looking For America», ένα τραγούδι που οραματίζεται μία Αμερική χωρίς ένοπλες επιθέσεις.

Το «Looking For America» αποτελεί την απάντηση της τραγουδίστριας στο άκουσμα των δύο συνεχόμενων και δη πολύνεκρων επιθέσεων στο Ελ Πάσο και στο Ντέιτον των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες στοίχησαν τη ζωή σε 29 ανθρώπους συνολικά.

Οι δύο τραγωδίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης, όπως και της καλλιτεχνικής κοινότητας.

«Γνωρίζω ότι δεν είμαι πολιτικός και δεν το επιδιώκω να γίνω, γι’ αυτό συγχωρήστε με που έχω άποψη», έγραψε η Lana Del Rey όταν παρουσίασε στις αρχές της εβδομάδας το «Looking For America» για πρώτη φορά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο ερμήνευε ζωντανά το τραγούδι στο στούντιο, λίγο αφότου το είχε ολοκληρώσει.

Το «Looking For America» εκφράζει το όραμά της για μία Αμερική που δεν θα πλήττεται από τη βία.

«Ακόμα ψάχνω τη δική μου εκδοχή της Αμερικής, μία εκδοχή χωρίς όπλα όπου η σημαία μπορεί να κυματίζει ελεύθερα, χωρίς βόμβες στον ουρανό, μόνο πυροτεχνήματα όταν εσύ κι εγώ συγκρουόμαστε… Είναι απλώς ένα όνειρο που είχα στο μυαλό», τραγουδά χαρακτηριστικά.

Η Lana Del Rey υπογράφει τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή του «Looking For America» μαζί με τον Jack Antonoff, ο οποίος έχει συμβάλλει και στο νέο άλμπουμ της «Norman Fucking Rockwell!» που θα αποκαλυφθεί στις 30 Αυγούστου.

Όπως γνωστοποίησε η τραγουδίστρια, όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του τραγουδιού θα παραχωρηθούν στο Ταμείο Αρωγής των Θυμάτων από το Gilroy Garlic Festival, στο Ταμείο Αρωγής της Κοινότητας του Ελ Πάσο και στο Ίδρυμα του Ντέιτον.

Παράλληλα με το «Looking For America», η Lana Del Rey παρουσίασε τη δική της διασκευή στο τραγούδι «Season Of A Witch» του Donovan, την οποία πραγματοποίησε για τις ανάγκες της νέας ταινίας «Scary Stories To Tell In The Dark» του Guillermo del Toro.