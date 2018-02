Η Lana Del Rey λύγισε επάνω στη σκηνή, έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρα ενός οπλισμένου άνδρα να την απαγάγει την προηγούμενη Παρασκευή (2/2), η οποία απετράπη χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της αστυνομίας του Ορλάντο, της πόλης όπου επρόκειτο να εμφανιστεί εκείνο το βράδυ.

Μετά το περιστατικό που την εξέθεσε σε κίνδυνο, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια πληροφόρησε μέσω των κοινωνικών δικτύων το κοινό ότι ήταν εντάξει. Ωστόσο, η «Ιέρεια της Hip» συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της επόμενης συναυλίας της για την περιοδεία «LA to the Moon Tour».

«Νομίζω… Δεν ξέρω πραγματικά. Νιώθω λίγο περισσότερο συναισθηματική από ό,τι νόμισα μετά από αυτό που συνέβη στο Ορλάντο», είπε στο κοινό.

«Όμως ήθελα πραγματικά να είμαι εδώ μαζί σας παιδιά απόψε. Ένιωθα εντελώς εντάξει και μετά έγινα, δεν ξέρω, λίγο περισσότερο νευρική τη στιγμή που ανέβηκα επάνω στη σκηνή. Θέλω μόνο να πω ότι είμαι σούπερ χαρούμενη που είμαι εδώ με εσάς παιδιά. Εάν θα είμαι λίγο ευαίσθητη, απλά ανεχτείτε με, εντάξει;», συνέχισε.

Οι θεατές αντέδρασαν με φωνές και πολλά «σ’ αγαπώ» που «ζέσταναν» τον αέρα.

Lana was crying because of the whole Orlando incident of someone trying to kidnap her 😭💔 pic.twitter.com/Nk6qRUNQrn

— FREDDY (@FreddyAmazin) 6 Φεβρουαρίου 2018