Η Lana Del Rey ηχογράφησε ένα νέο τραγούδι για τη σειρά «Euphoria»

Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο νέο επεισόδιο του «Euphoria».

Η Lana Del Rey αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο τραγούδι, που φέρεται να έχει τον τίτλο «Watercolor Eyes», στο επεισόδιο του «Euphoria» αυτής της εβδομάδας.

Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας είχαν αρχίσει να υποψιάζονται ότι η Lana Del Rey έχει ηχογραφήσει ένα νέο τραγούδι για ένα από τα επεισόδια της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης δραματικής σειράς του HBO.

Στο trailer για το τρίτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου αποκαλύπτεται ένα απόσπασμα του εν λόγω τραγουδιού.

Το νέο επεισόδιο του «Euphoria», με τίτλο «Ruminations: Big and Little Bullys», θα προβληθεί την Κυριακή 23 Ιανουαρίου.

Η Lana Del Rey ακολουθεί τα βήματα του Labrinth, ο οποίος είχε δημιουργήσει το δικό του πρωτότυπο υλικό για τη σειρά, στην οποία πρωταγωνιστεί η Zendaya στο ρόλο της προβληματική έφηβης Rue Bennett.

Η ίδια η Zendaya είχε δανείσει τη φωνή της σε μια ανανεωμένη εκδοχή του «All For Us» του Labrinth για την πρώτη σεζόν του «Euphoria».

Ο Labrinth ήταν ο κύριος συνθέτης των τραγουδιών του πρώτου κύκλου της σειράς κατόπιν επιλογής του δημιουργού του «Euphoria», του Sam Levinson.

Στα σύγχρονα και παλαιότερα τραγούδια έχουν ακουστεί στο «Euphoria» περιλαμβάνονται, πιο πρόσφατα, το «Right Down The Line» του Gerry Rafferty και το «Party Up» του DMX, ενώ στην πρώτη σεζόν ακούστηκαν τραγούδια όπως το «You Should See Me In A Crown» της Billie Eilish και το «My Body Is A Cage» των Arcade Fire.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Zendaya προειδοποίησε τους θαυμαστές του «Euphoria», λίγο πριν την προβολή του πρώτου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν, να παρακολουθήσουν τη σειρά μόνο αν ένιωθαν άνετα, λόγω της πιο σκοτεινής θεματολογίας της δεύτερης σεζόν.

Η Lana Del Rey κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ κατά τη διάρκεια του 2021: το «Chemtrails Over The Country Club» τον Μάρτιο και το «Blue Banisters» τον Οκτώβριο.

Ακούστε ένα απόσπασμα από το νέο τραγούδι της Lana Del Rey για το «Euphoria»: