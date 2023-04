Lana Del Rey: Ισοφάρισε το ρεκόρ των Pink Floyd, Radiohead και Arctic Monkeys στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συνολικά έξι άλμπουμ της Lana Del Rey έχουν κατακτήσει το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.



Η Lana Del Rey έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του βρετανικού album chart με το νέο άλμπουμ της «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός επικράτησε στον ανταγωνισμό του νέου άλμπουμ «Memento Mori» των Depeche Mode και σημείωσε την έκτη πρωτιά της καριέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Lana Del Rey ισοφάρισε συγκροτήματα όπως οι Pink Floyd, οι Radiohead, οι Arctic Monkeys και οι Blur στη λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts (Official Charts Company) του Ηνωμένου Βασιλείου, το «Ocean Blvd» καταγράφει την καλύτερη πρώτη εβδομάδα της Lana Del Rey στη βρετανική αγορά μετά το «Ultraviolence» του 2014.

Η Lana Del Rey κατατάσσεται επίσης στην πέμπτη θέση της λίστας των γυναικών σόλο καλλιτεχνιών με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τη Madonna (12 άλμπουμ), την Taylor Swift (9), την Kylie Minogue (8) και την Barbra Streisand (7).

Προηγουμένως, η Lana Del Rey είχε κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts με τα άλμπουμ «Born To Die» (2012), «Ultraviolence» (2014), «Lust For Life» (2017), «Norman Fucking Rockwell!» (2019) και «Chemtrails Over The Country Club» (2021).

Το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» βρίσκεται επίσης στην κορυφή του Official Vinyl Albums Chart, αποτελώντας τον πιο δημοφιλή δίσκο της εβδομάδας σε βινύλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ είναι και το LP με τις περισσότερες πωλήσεις της εβδομάδας στα ανεξάρτητα δισκοπωλεία.

«Το επίτευγμα της Lana Del Rey να σημειώσει έξι Νο.1 άλμπουμ μέσα σε μόλις 11 χρόνια είναι κάτι το ιδιαίτερο, ειδικά δεδομένου ότι το έκανε με τα μεγαλύτερα νούμερα πρώτης εβδομάδας από οποιοδήποτε άλμπουμ φέτος», σχολίασε ο Martin Talbot, Διευθύνων Σύμβουλος της Official Charts Company.

«Είναι μια πραγματική σούπερ σταρ της εποχής μας», πρόσθεσε για την επιτυχία της Lana Del Rey.

Ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα No. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο Robbie Williams – με 14 άλμπουμ και ακολουθούν ο Elvis Presley (13), η Madonna (12), ο Bruce Springsteen (11) και ο David Bowie (10).

Ο Phil Collins των Genesis έχει σημειώσει την καλύτερη επίδοση στη λίστα των καλλιτεχνών που έχουν βρεθεί με έξι άλμπουμ στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, έχοντας περάσει συνολικά 26 εβδομάδες στην κορυφή του Official Albums Chart.

Οι καλλιτέχνες με έξι άλμπουμ στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου

1. Phil Collins (26 εβδομάδες στο No. 1).

2. Arctic Monkeys (13 εβδομάδες)

3. Genesis (12 εβδομάδες)

4. Pink Floyd (11 εβδομάδες)

4. Kings of Leon (11 εβδομάδες)

5. Radiohead (9 εβδομάδες)

5. The Script (9 εβδομάδες)

6. Blur (8 εβδομάδες)

6. Lana Del Rey (8 εβδομάδες)

6. Chemical Brothers (8 εβδομάδες)

7. Kasabian (7 εβδομάδες)

8. Paul Weller (6 εβδομάδες)