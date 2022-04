Lana Del Rey: Φωτογραφίζεται με την Taylor Swift και συγχαίρει τον Jack Antonoff για τη νίκη του στα Grammy

Ο Jack Antonoff είναι κοινός συνεργάτης της Lana Del Rey και της Taylor Swift.

Η Lana Del Rey συνεχάρη τον συνεργάτη της Jack Antonoff για τη νίκη του στα Βραβεία Grammy 2022 και την ανάδειξή του σε Παραγωγό της Χρονιάς.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη υποψηφιότητά του Jack Antonoff για το βραβείο του Παραγωγού της Χρονιάς στη Μη Κλασική κατηγορία των Βραβείων Grammy και η πρώτη του νίκη.

Ο Jack Antonoff ήταν υποψήφιος στη συγκεκριμένη κατηγορία για το έργο του στα τραγούδια «Chemtrails Over the Country Club» της Lana Del Rey, «Daddy’s Home» της St. Vincent, «Gold Rush» της Taylor Swift, «Sling» της Clairo, «Solar Power» της Lorde και «Take the Sadness Out of Saturday Night» των Bleachers.

Παράλληλα, ο Jack Antonoff κέρδισε το βραβείο Grammy του Καλύτερου Εναλλακτικού Άλμπουμ για το έργο του στον δίσκο «Daddy’s Home» της St. Vincent, ενώ ήταν υποψήφιος και για το Άλμπουμ της Χρονιάς για τη συμμετοχή του ως παραγωγός στο «Evermore» της Taylor Swift.

Η Lana Del έσπευσε να συγχαρεί τον περιζήτητο παραγωγό και μουσικό των συγκροτημάτων Bleachers και Fun. για τη νίκη του στα Βραβεία Grammy 2022 δημοσιεύοντας μια αξιολάτρευτη φωτογραφία τους στην οποία εμφανίζεται επίσης η Taylor Swift.

«Συγχαρητήρια από εμάς!», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που ανάρτησε στον αρχικό λογαριασμό της στο Instagram, με το όνομα «Honeymoon», στον οποίο επέστρεψε όταν απενεργοποίησε τον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα.

Ο Jack Antonoff έχει κερδίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του επτά βραβεία Grammy σε σύνολο 18 υποψηφιοτήτων.

Δύο από τις συνολικές υποψηφιότητές του για βραβείο Grammy προέρχονται από τη συνεργασία του με τη Lana Del Rey στο άλμπουμ «Norman Fucking Rockwell!» του 2019, ενώ τέσσερις υποψηφιότητες έχει λάβει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Taylor Swift, κερδίζοντας μαζί της δύο φορές το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς (το 2016 με το «1989» και το 2021 με το «Folklore»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Jack Antonoff σημείωσε μία ιδιαίτερη πρωτιά στην ιστορία των Grammy: Έγινε φέτος ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει κερδίσει το βραβείο για τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη (το 2013 με τους Fun.) και στη συνέχεια αναδεικνύεται Παραγωγός της Χρονιάς (στη Μη Κλασική Κατηγορία).