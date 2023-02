Η Lana Del Rey φωτογραφήθηκε γυμνή για το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ της, αλλά «αγχώθηκε»

Η Lana Del Rey εξηγεί γιατί αποφάσισε να αποσύρει το γυμνό εξώφυλλο του νέου άλμπουμ της.

Το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey είχε αρχικά ένα πολύ διαφορετικό εξώφυλλο.

Μιλώντας με την Billie Eilish για λογαριασμό του περιοδικού Interview, η 37χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι στο αρχικό εξώφυλλο του «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd», που θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου, είχε φωτογραφηθεί γυμνή – αλλά τελικά το απέσυρε για δύο λόγους.

«Το αρχικό μου εξώφυλλο ήταν γυμνό, μετά το σκέφτηκα και είπα, ίσως όχι τώρα, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που θέλω να κάνω, όπου νιώθω ότι αυτό θα μπορούσε να μπει εμπόδιο», αποκάλυψε η Lana Del Rey.

«Η ιδέα πίσω από αυτό ήταν, αντί να εκτεθώ για πράγματα που δεν ήταν αληθινά, ήθελα να αποκαλύψω κάτι για τον εαυτό μου που πραγματικά θεωρούσα όμορφο, αλλά στο τέλος, αγχώθηκα να το κάνω αυτό, επειδή σκεφτόμουν: “Είναι αυτή μια καλλιτεχνική έμπνευση που μου ήρθε ή είναι μια αντίδραση σε κάτι που νιώθω ότι είναι επικριτικό για εμένα;”», εξήγησε.

«Ποτέ δεν μου άρεσε να κάνω κάτι ως αντίδραση απέναντι σε κάτι που βασίζεται στον φόβο ή στο τι σκέφτονται οι άνθρωποι για εμένα», συνέχισε.

«Δεν ξέρω αν αυτό θα βγει ποτέ προς τα έξω, αλλά αν βγει, θα ήθελα απλώς να βεβαιωθώ ότι βγήκε όταν πίστευα ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό και όχι επειδή έπρεπε να δείξω κάτι στον κόσμο», ανέφερε.

Το εξώφυλλο του «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd», σχεδιασμένο από τον Neil Krug, τελικά είναι μια ασπρόμαυρη εικόνα σε μπλε αποχρώσεις της Lana Del Rey, η οποία είναι ξαπλωμένη μπρούμυτα έχοντας κορδέλες στα μαλλιά της και ακουμπάει το κεφάλι της στο χέρι της, καθώς κοιτάζει μελαγχολικά την κάμερα.

«Ήθελα να πάρω το χρόνο μου και να σκεφτώ τι ήθελα να εκφράσω με το πρόσωπό μου», δήλωσε για τη φωτογράφιση.

«Αυτό το κομμάτι της διαδικασίας ήταν λίγο ταραχώδες, γιατί ένιωθα ανοιχτή, αλλά μετά κλείστηκα ξανά και ήθελα να κινηθώ εκ του ασφαλούς», πρόσθεσε.

«Αλλά το καλό είναι ότι τα τραγούδια έχουν τόσο πολλά λόγια που αν τα ακούσεις προσεκτικά, είναι αποκαλυπτικά με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν και η φωτογραφία. Είπα: “Εντάξει, θα αφήσω τα τραγούδια να μιλήσουν για την ώρα”», ανέφερε.

Παράλληλα με τη δημοσίευση της συνέντευξής με την Billie Eilish, η Lana Del Rey κυκλοφόρησε ένα επτάλεπτο νέο τραγούδι από το «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» με τίτλο «A&W».