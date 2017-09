Μετά την Taylor Swift τη σκυτάλη παραλαμβάνει η Lana Del Rey και διαγράφει με τη σειρά της το περιεχόμενο των λογαριασμών της στα κοινωνικά δίκτυα; Τι συμβαίνει;

Η Lana Del Rey ακολουθεί τα βήματα της Taylor Swift;

Την Τρίτη (5/09), η 32χρονη τραγουδίστρια διέγραψε αιφνιδιαστικά όλες τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο προφίλ της Instagram, όπως επίσης σχεδόν όλα τα μηνύματα που είχε δημοσιεύσει στο λογαριασμό της στο Twitter.

Σημαδιακά, στο Twitter έμειναν ανέπαφες μόνο ελάχιστες αναρτήσεις, οι οποίες αφορούσαν τα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει στην καριέρα της έως τώρα: Το «Born To Die», το EP του «Paradise», το «Ultraviolence», το «Honeymoon» και το καινούριο «Lust For Life». Η σελίδα της Lana Del Rey στο Facebook έχει μείνει ανέγγιχτη προς το παρόν.

Αναμφισβήτητα, αυτή η εντελώς απροειδοποίητη ενέργεια φέρνει στο μυαλό όλων ό,τι έκανε η Taylor Swift πριν από περίπου δύο εβδομάδες, προκειμένου να δημιουργήσει θόρυβο και κλίμα μυστηρίου για τον επερχόμενο δίσκο της «reputation» και το «Look What You Made Me Do», θέλοντας να επαναλανσάρει την εικόνα της.

Το κενό προφίλ της Lana Del Rey στο Instagram:

Όμως η ουσιώδης διαφορά της Lana Del Rey με την Taylor Swift είναι ότι η «Ιέρεια της Hip» κυκλοφόρησε τη νέα δισκογραφική δουλειά της τον προηγούμενο Ιούλιο.

Το ονειρικό «Lust For Life» έφερε μαζί του 16 θεσπέσια τραγούδια, σε ένα σύνολο που δημιουργήθηκε με μέριμνα για την ικανοποίηση του κοινού, όπως είχε τονιστεί πολλάκις από την αρχή.

Τι καταστρώνει η Lana Del Rey και διέγραψε τις αναρτήσεις της από το Instagram και το Twitter; Κανείς δεν ξέρει ακόμη. Να σας θυμίσουμε ότι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει προαναγγείλει ήδη την επόμενη παγκόσμια περιοδεία της, όπου ευχόμαστε να την απολαύσουμε ξανά στην Ελλάδα, ενώ είμαστε σε αναμονή για το video clip του «White Mustang».

Περιμένουμε την επόμενη κίνηση!