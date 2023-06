Η Lana Del Rey εγκατέλειψε τα social media: «Καλή τύχη και σας αγαπώ»

Η Lana Del Rey εγκατέλειψε επίσημα τα social media.

Η 37χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία ανάρτηση στις ιστορίες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram το Σάββατο.

Ο λογαριασμός της, με το όνομα χρήστη «honeymoon», ήταν ιδιωτικός και οι θαυμαστές της έπρεπε να κάνουν αίτημα για να αποκτήσουν πρόσβαση.

Η συγκεκριμένη σελίδα λειτουργούσε ως ένα online προσωπικό ημερολόγιο για τη Lana Del Rey.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια δημοσίευε συνήθως προσωπικές selfies και φωτογραφίες από την προσωπική ζωή της και κατά καιρούς έκανε ζωντανές μεταδόσεις στο Instagram για να επικοινωνήσει με τους αφοσιωμένους θαυμαστές της.

«Σας ευχαριστώ πολύ για όλα», έγραψε η Lana Del Rey στην ανακοίνωση για το κλείσιμο του λογαριασμού της, δημοσιεύοντας μία φωτογραφια της με μία πεταλούδα πάνω στη μύτη της.

«Τώρα που κυκλοφόρησε ο δίσκος του Rob και τώρα ξέρετε πού θα κάνω περιοδεία, αυτός ο λογαριασμός κλείνει. Καλή τύχη και σας αγαπώ», πρόσθεσε.

Ο Rob Grant είναι ο πατέρας της Lana Del Rey. Το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Lost At Sea», κυκλοφόρησε την Παρασκευή 9 Ιουνίου και περιλαμβάνει δύο τραγούδια με τη συμμετοχή της κόρης του – το ομώνυμο «Lost At Sea» και το «Hollywood Bowl».

Το όνομα του λογαριασμού ήταν εμπνευσμένο από το τέταρτο άλμπουμ της Lana Del Rey, το «Honeymoon», που κυκλοφόρησε το 2014.

Η Lana Del Rey διέγραψε τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Σεπτέμβριο του 2021 μετά από διάφορες διαδικτυακές διαμάχες με επίκεντρο το πρόσωπό της.

Το 2020, η Lana Del Rey είχε αντεπιτεθεί στην κριτική για τη μουσική της και σε εκείνους που την κατηγορούσαν ότι μέσα από τους στίχους της εξυμνεί την κακοποίηση των γυναικών.

«Στην πραγματικότητα είμαι απλώς ένα λαμπερό άτομο που τραγουδά για τις αλήθειες αυτού που όλοι βλέπουμε, ότι είναι πολύ διαδεδομένες οι συναισθηματικά καταχρηστικές σχέσεις σε όλο τον κόσμο», ανέφερε εκείνη την εποχή.

🚨 Lana Del Rey shares a story on IG that the honeymoon Instagram account will be closing. pic.twitter.com/MEVUP5s8yc

— Lana Del Rey Online (@LanaDReyOnline) June 10, 2023