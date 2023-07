Η Lana Del Rey έγινε σερβιτόρα για μία ημέρα

Η Lana Del Rey φόρεσε τη στολή της και ετοίμασε καφέ για τους πελάτες.

Η Lana Del Rey επέστρεψε στην παλιά δουλειά της και εργάστηκε για μία ημέρα ως σερβιτόρα.

Η 38χρονη τραγουδίστρια εντοπίστηκε σε ένα κατάστημα Waffle House στην πόλη Florence της Αλαμπάμα την Πέμπτη 20 Ιουλίου να ετοιμάζει καφέ και να συνομιλεί με τους πελάτες φορώντας κανονικά τη στολή των υπαλλήλων της αλυσίδας και ένα καρτελάκι με το όνομα «Lana».

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, η Lana Del Rey κατάφερε να βγάλει μερικές φωτογραφίες με τους θαυμαστές της και να μιλήσει μαζί τους, έχοντας την ευκαιρία να τους γνωρίσει καλύτερα.

Η Lana Del Rey δεν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αλλάξει επάγγελμα για μία ημέρα, ωστόσο φημίζεται για την ένταξη φόρων τιμής στην αμερικανική αισθητική και παράδοση στη μουσική της.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η τραγουδίστρια είχε συμπεριλάβει μία αναφορά στην πόλη της Florence στο τραγούδι «Paris, Texas» του τελευταίου άλμπουμ της «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd».

«Ήταν εκεί, φορώντας τη στολή της», δήλωσε στην τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα AL.com η Karina Cisneros Juarez, η οποία συνάντησε την Lana Del Rey στο κατάστημα.

«Ήταν λίγο σουρεαλιστικό. Της έλεγα πόσο αγαπώ τη μουσική της και τη δουλειά της γενικότερα. Ήταν πολύ γλυκιά και απίστευτα καλή», συνέχισε.

«Ήταν υπέροχα! Ήταν τόσο προσγειωμένη και αληθινή μαζί μας», πρόσθεσε η Macy Ladner, η οποία επίσης είχε την ευκαιρία να συναντήσει τη Lana Del Rey.

«Μίλησε σε εμένα και τη φίλη μου για τις δουλειές μας ως εκπαιδευτικοί και για το γεγονός ότι ετοιμάζει μία νέα δισκογραφική δουλειά», αποκάλυψε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Lana Del Rey εντοπίζεται στην Αλαμπάμα αυτή την εβδομάδα.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο φωτογραφίες και βίντεο με την τραγουδίστρια να κάνει τις δουλειές της στη νοτιοανατολική πολιτεία των ΗΠΑ και να φτιάχνει τα νύχια της σε ένα nail salon στο Μπέρμιγχαμ και να υπογράφει αυτόγραφα έξω από ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών στη Florence.

Η Lana Del Rey επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά την εμφάνισή της στο φεστιβάλ BST Hyde Park στο Λονδίνο στις 9 Ιουλίου, όπου αποκάλυψε όταν συνάντησε Έλληνες θαυμαστές της ότι πρόκειται να δώσει μία συναυλία στην Αθήνα το 2024.

Lana Del Rey at Waffle House. pic.twitter.com/ipMDLRxyz6 — Pop Base (@PopBase) July 20, 2023