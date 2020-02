Η Lana Del Rey έχασε τη φωνή της – Ακύρωσε την περιοδεία της στην Ευρώπη

Η Lana Del Rey αναγκάστηκε να ακυρώσει την περιοδεία της στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή έχασε τη φωνή της.

Οι προγραμματισμένες της εμφανίσεις στο Λονδίνο, το Μάντσεστερ, τη Γλασκόβη και το Μπέρμιγχαμ την επόμενη εβδομάδα δεν θα γίνουν.

«Συγγνώμη που το άφησα για την τελευταία στιγμή, αλλά αυτή η ασθένεια με έχει καταβάλει και έχω χάσει εντελώς τη φωνή μου», είπε η 34χρονη τραγουδίστρια σε δήλωσή της.

«Ο γιατρός με συμβούλεψε επί του παρόντος να μείνω εκτός για τέσσερις εβδομάδες. Δεν μου αρέσει καθόλου που σας απογοητεύω, αλλά πρέπει να γίνω καλά. Με αγάπη Lana», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας «The Norman Fucking Rockwell! Tour» ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου από το Άμστερνταμ και να ολοκληρωθεί στις 3 Μαρτίου στην Κολωνία της Γερμανίας.

Η περιοδεία είχε αρχίσει στις 21 Σεπτεμβρίου 2019 με το βορειαμερικανικό σκέλος της, το οποίο ολοκληρώθηκε δύο μήνες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου 2019.

Το O2 Arena του Λονδίνου, που θα φιλοξενούσε την συναυλία της τραγουδίστριας την ερχόμενη Τρίτη (26/02) έγραψε στο Twitter:

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Lana Del Rey αναγκάστηκε να ακυρώσει την επερχόμενη περιοδεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ασθένειας. Συνιστάται στους πελάτες να επικοινωνούν με το αρχικό σημείο αγοράς των εισιτηρίων τους για ερωτήσεις επιστροφής χρημάτων».

CANCELLATION: It’s with regret that Lana Del Rey has been forced to cancel her upcoming EU/UK tour due to illness.

Customers are advised to contact their original point of purchase for refund enquiries.

More info: https://t.co/ud5v5rW7Z3 pic.twitter.com/qVkxK8lYn3

— The O2 (@TheO2) February 20, 2020