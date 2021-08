Lana Del Rey: Η διαθήκη της απαγορεύει την κυκλοφορία μουσικής μετά το θάνατό της

Η Lana Del Rey ισχυρίζεται ότι έχει συμπεριλάβει στη διαθήκη της σχετικό όρο για τη μεταθανάτια κυκλοφορία μουσικής.

Η Lana Del Rey αποκάλυψε ότι ένας όρος στη διαθήκη της απαγορεύει την κυκλοφορία μουσικής της μετά το θάνατό της.

Η 36χρονη τραγουδίστρια αναδημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram το νέο τατουάζ που έκανε πρόσφατα ο Anderson .Paak, δηλώνοντας την απαγόρευσή του στην κυκλοφορία μουσικής μετά το θάνατό του.

«Όταν πεθάνω, παρακαλώ μην κυκλοφορήσετε μεταθανάτια άλμπουμ ή τραγούδια με το όνομά μου», αναφέρεται στο τατουάζ που έκανε στο χέρι του ο Anderson .Paak.

«Αυτά ήταν απλά demo και δεν προορίζονταν ποτέ να ακουστούν από το κοινό», σημειώνεται.

Η Lana Del Rey ανάρτησε μία φωτογραφία του τατουάζ του Anderson.Paak και σχολίασε: Είναι στη διαθήκη μου, αλλά είναι και στο τατουάζ του».

Τα μεταθανάτια άλμπουμ γίνονται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια με νέους δίσκους από καλλιτέχνες όπως οι Juice WRLD, Pop Smoke, Mac Miller, Lil Peep, που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.

Το φαινόμενο αποδίδεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι νεότεροι καλλιτέχνες κινδυνεύουν λόγω δυσκολιών όπως η ευκολότερη πρόσβαση στα ναρκωτικά και οι στατιστικές για την ψυχική υγεία που εκτοξεύονται στα ύψη, ενώ οι θαυμαστές τους στηρίζονται στους μεταθανάτιους δίσκους για να επεξεργαστούν τη θλίψη τους για το θάνατο των αγαπημένων τους καλλιτεχνών.

Επιπλέον, ποτέ δεν ήταν ευκολότερο για τις δισκογραφικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο ενός καλλιτέχνη και να δημιουργήσουν έναν μεταθανάτιο δίσκο.

Το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey με τίτλο «Blue Banisters» επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις αρχές Ιουλίου, όμως η άφιξή του αναβλήθηκε. Την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να αποκαλυφθεί το άλμπουμ, η τραγουδίστρια μοιράστηκε το ανανεωμένο εξώφυλλο «Blue Banisters».

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους η Lana Del Rey κυκλοφόρησε το έβδομο studio album της, «Chemtrails Over The Country Club».

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Lana Del Rey συμμετείχε σε ένα νέο single των Bleachers, ένα μουσικό project του στενού συνεργάτη της (και συμπαραγωγού του «Chemtrails Over The Country Club») Jack Antonoff. Η τραγουδίστρια συμμετείχε στο κομμάτι «Secret Life», που συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ των Bleachers με τίτλο «Take The Sadness Out Of Saturday Night».