«You’ll Never Walk Alone»: Η Lana Del Rey διασκευάζει τον ύμνο της Liverpool

Το δικό της χρώμα δίνει η Lana Del Rey στο «You’ll Never Walk Alone».

Η Lana Del Rey ηχογράφησε μία μελαγχολική διασκευή του ύμνου της ποδοσφαιρικής ομάδας της Liverpool, του περίφημου «You’ll Never Walk Alone».

Η εκτέλεση της τραγουδίστριας πρόκειται να προβληθεί σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα της Premier League.

Το τραγούδι που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο μιούζικαλ «Carusel» των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein II, γράφτηκε μάλιστα μέσα σε τραγικές συνθήκες, στην κηδεία του καλύτερου φίλου του συνθέτη του Richard Rodgers.

Το «You’ll Never Walk Alone» έγινε ύμνος της Liverpool όταν το διασκεύασαν οι Gerry & the Pacemakers τη δεκαετία του ’60.

Στις 26 Οκτωβρίου 1963 το τραγούδι κατέλαβε την πρώτη θέση στα charts της Μεγάλης Βρετανίας και έμεινε εκεί για τέσσερις εβδομάδες. Σύντομα έγινε ύμνος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Liverpool, ενώ η επιγραφή «You’ll Never Walk Alone» προστέθηκε στο έμβλημα της ομάδας καθώς και στις πύλες που οδηγούν στο Στάδιο Anfield.

Δημοσιεύοντας ένα lo-fi ασπρόμαυρο βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram της, η Lana Del Rey έγραψε στην ανάρτησή της: «Δεν θα περπατάς ποτέ μόνος (You’ll Never Walk Alone) – accapella. Για το νέο ντοκιμαντέρ για τη Liverpool».

Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με το ντοκιμαντέρ με θέμα την πρωταθλήτρια της Premier League παραμένουν άγνωστες, η Lana Del Rey ανέφερε ότι το έβδομο studio album της, με τίτλο «Chemtrails Over the Country Club», είναι πιθανό να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2021 και όχι στις αρχές της επόμενης χρονιάς όπως υπολόγιζε.

Μέχρι στιγμής η τραγουδίστρια έχει παρουσιάσει μόνο το single «Let Me Love You Like A Woman».