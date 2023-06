Lana Del Rey: Διακόπηκε η εμφάνισή της στο Glastonbury – Της έκλεισαν το μικρόφωνο

Απότομα διακόπηκε η συναυλία της Lana Del Rey στο Glastonbury από τους διοργανωτές του βρετανικού φεστιβάλ το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιουνίου, αφού είχε προηγουμένως ξεκινήσει με μεγάλη καθυστέρηση.

Η Lana Del Rey άφησε τους θαυμαστές της στη σκηνή Other Stage του Glastonbury να περιμένουν μισή ώρα για την έναρξη της εμφάνιση και κατηγόρησε για την αργοπορία της το γεγονός ότι έφτιαχνε τα μαλλιά της.

Ωστόσο, ο κομμωτής της εμφανίστηκε στη σκηνή για να τελειώσει τη φροντίδα των μαλλιών της την ώρα που τραγουδούσε.

«Ήμουν τόσο πολύ εκνευρισμένη που είμαι έτοιμη να επισπεύσω αυτή τη συναυλία σήμερα», είπε η Lana Del Rey στο κοινό.

«Αν είναι να κόψουν το ρεύμα, ας το κόψουν, λυπάμαι πάρα πολύ», συνέχισε η τραγουδίστρια και πρόσθεσε: «Τα μαλλιά μου χρειάζονται τόσο πολύ χρόνο για να τα φτιάξω, σ’ αγαπώ. Ας συνεχίσουμε αυτή τη συναυλία όπως πρέπει να γίνει».

Η εμφάνιση της Lana Del Rey στο Glastonbury 2023 επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 23.45, αλλά συνεχίστηκε για περισσότερα από 15 λεπτά.

Λόγω της λήξης του ωραρίου το φεστιβάλ, η παραγωγή του Glastonbury έκλεισε στη συνέχεια το μικρόφωνο στη μέση της εμφάνισής της, καθώς τραγουδούσε το «White Mustang».

Η Lana Del Rey φάνηκε να λέει με το στόμα της ότι δεν μπορούσε πλέον να τραγουδήσει και ήξερε ότι το κοινό δεν μπορούσε πλέον να την ακούσει. Μετά από μερικές στιγμές σύγχυσης στη σκηνή, ένα άτομο πλησίασε την τραγουδίστρια και μίλησαν.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια στράφηκε έπειτα προς το κοινό και σχημάτισε με το στόμα της τη λέξη «λυπάμαι», ενώ οι θεατές εξέφραζαν την αποδοκιμασία τους και φώναζαν: «Αφήστε τη να τραγουδήσει!».

Στη συνέχεια, η Lana Del Rey παρότρυνε το κοινό του Glastonbury να τραγουδήσει την επιτυχία της «Video Games» και μπήκε μέσα στο πλήθος καθώς συνέχιζαν όλοι να τραγουδούν το τραγούδι από το άλμπουμ της «Born To Die».

Περπατώντας ξυπόλητη με την ασφάλεια πίσω της, η Lana Del Rey άρχισε να αγκαλιάζει τους θεατής και να φωτογραφίζεται μαζί τους και μάλιστα υπέγραψε αυτόγραφο σε έναν θαυμαστή πριν αποχωρήσει.

Η Lana Del Rey είχε προηγουμένως εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η αφίσα του Glastonbury δεν ξεκαθάριζε ότι είχε μία από τις κορυφαίες θέσεις στη φετινή διοργάνωση, στην οποία είναι επικεφαλής οι Arctic Monkeys, οι Guns N’ Roses και ο Elton John.

