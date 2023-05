Η Lana Del Rey γίνεται η απόλυτη σταρ του Χόλιγουντ στο video του «Candy Necklace»

Η Lana Del Rey φέρνει στις οθόνες μας την αίγλη της κλασικής εποχής του Χόλιγουντ.

Η Lana Del Rey κυκλοφορεί το music video για τη συνεργασία της με τον Jon Batiste στο τραγούδι «Candy Necklace» από το ένατο άλμπουμ της «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd».

Το music video γυρίστηκε με τη σκηνοθεσία του Rich Lee στο Λος Άντζελες και είναι μία επική παραγωγή που ξεπερνά σε διάρκεια τα 10 λεπτά.

Κατά μήκος του «Candy Necklace», η Lana Del Rey υποδύεται πολλές διαφορετικές σταρ από όλη την ιστορία του Χόλιγουντ και είδωλα της μεγάλης οθόνης όπως η Marilyn Monroe και Elizabeth Short – περισσότερο γνωστή ως The Black Dahlia (Η Μαύρη Ντάλια).

Η Lana Del Rey προσφέρει μία νοσταλγική εικόνα από την αίγλη της κλασικής εποχής του Χόλιγουντ και μοιράζεται με τους θεατές μία γεύση από τη ζωή που έχουν πίσω από το προπέτασμα καπνού της φήμης οι άνθρωποι που βρίσκονται μπροστά από την κάμερα.

«Το όλο θέμα με το βίντεο – γιατί όλα αυτά έπρεπε να μείνουν στα παρασκήνια – ήταν ότι όλες αυτές οι γυναίκες άλλαξαν τα ονόματά τους και άλλαξαν τα μαλλιά τους, όπως εγώ», εξηγεί η Lana Del Rey στο συνεργείο σε ένα σημείο του video clip.

«Είναι σαν να έπεσαν όλοι σε αυτές τις διαφορετικές παγίδες. Οπότε το όλο θέμα είναι, πώς μπορείς να μάθεις από αυτό και να μην πέσεις στην ίδια παγίδα», προσθέτει.

Το «Candy Necklace» είναι το τέταρτο κατά σειρά single από το τελευταίο άλμπουμ της Lana Del Rey και ακολουθεί το ομότιτλο «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», το «A&W» και το The Grants.

Το «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», το οποίο κυκλοφόρησε από τις Interscope / Polydor Records / Universal Music τον Μάρτιο, είναι ένα μεγαλόπνοο έργο που επικεντρώνεται στην οικογένεια και το μέλλον.

Το άλμπουμ περιέχει 16 τραγούδια και συμμετοχές από καλλιτέχνες όπως ο Father John Misty, ο οποίος κάνει φωνητικά στο ρεφρέν του «Let The Light In» και ο Jon Batiste, ο οποίος συνοδεύει τη Lana Del Rey στο πιάνο στο «Candy Necklace», προτού αναλάβει τα ηνία στο «Jon Batiste Interlude».

Ο Γαλλοβρετανός πιανίστας RIOPY συμμετέχει στο «Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He’s Deep-Sea Fishing», ο indie σολίστας SYML παίζει πιάνο στο «Paris, Texas» και οι Bleachers του Jack Antonoff εμφανίζονται το «Margaret», ένα τραγούδι για το ειδύλλιο μεταξύ της ηθοποιού Margaret Qualley και του επιτυχημένου παραγωγού και μουσικού.

Τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε ότι η Lana Del Rey θα είναι ένας από τους επικεφαλής του μουσικού φεστιβάλ BST Hyde Park του Λονδίνου αυτό το καλοκαίρι. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στο BST Hyde Park, το οποίο γιορτάζει φέτος τη δέκατη επέτειό του, στις 9 Ιουλίου.