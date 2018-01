BØRNS & Lana Del Rey - «God Save Our Young Blood» (Στίχοι - Lyrics)

Verse 1]

Damn, look at the sunrise

Glowing finish line, made it in record time

Hey, baby, we made it

My head’s faded, headlights dilated

[Refrain]

Spinnin’, spinnin’ and I can’t sit still

Spinnin’, spinnin’ and we can’t sit still

[Verse 2]

Baptized in blue skies

Roll the window down, reach out, feel around for new life

Damn, you and those green eyes

We can never stop movin’, we see nothin’ but the green lights

[Refrain]

Spinnin’, spinnin’ and we can’t sit still

Spinnin’, spinnin’ and we can’t sit still

[Chorus]

God save, God save our young blood

God save, God save our young love

Hot pavement, hot pavement, hot wheels in the sun

God save our young blood

God save, God save our young blood

God save, God save our young love

Warm waves, warm waves, on the coast where we love

God save our young blood

[Verse 2]

Climbed up the tree of life, kicked of out paradise

Living good, doing evil is the toss of the dice

Couple of wild eyes, cup full of high life

She’s an angel and a devil of her own device

[Refrain]

She’s got me spinnin’ (Spinnin’)

Spinnin’ and I can’t sit still (You know I can’t sit still)

Oh, spinnin’, spinnin’ and we can’t sit still

[Chorus]

God save, God save our young blood

God save, God save our young love

Hot pavement, hot pavement, hot wheels in the sun

God save our young blood

God save, God save our young blood

God save, God save our young love

Warm waves, warm waves, on the coast where we love

God save our young blood

[Bridge]

God save the ocean, God save the breeze

Save the words from my lips, save the birds, save the bees

Baby save me one last sip while you strip on the beach

I’ll save you in the waves if you swim too deep

God save, God save our young blood

God save our young love

[Chorus]

God save, God save our young blood

God save, God save our young love

Hot pavement, hot pavement, hot wheels in the sun

God save our young blood

God save, God save our young blood

God save, God save our young love

Warm waves, warm waves, on the coast where we love

God save our young blood

[Outro: Both]

On the coast where we love

God save our young blood

On the coast where we love

God save our young blood