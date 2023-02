Lana Del Rey και Billie Eilish συζητούν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στις καριέρες τους

Η Billie Eilish είπε στη Lana Del Rey ότι «ταυτίζεται» με πολλές από τις εμπειρίες της.

Η Lana Del Rey και η Billie Eilish μίλησαν μαζί για λογαριασμό του περιοδικού Interview και δέθηκαν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως γυναίκες καλλιτέχνιδες που έγιναν δημοφιλείς σε νεαρή ηλικία.

Το θέμα εμφανίστηκε περίπου στα μισά της συζήτησής τους, όταν η Billie Eilish αναφέρθηκε στην πρόσφατη άνοδο της Lana Del Rey στην αποδοχή των κριτικών. «Τα αντιμετωπίζεις όλα τόσο ρομαντικά στο διαδίκτυο, έχουμε διαφορετικές εποχές από εσένα και τη μουσική σου και τα βίντεο σου», παρατήρησε η 21χρονη τραγουδίστρια.

Η Billie Eilish διαβεβαίωσε στη συνέχεια τη Lana Del Rey ότι ήταν «πάντα η πιο cool από τις cool στον κόσμο της», αλλά τη ρώτησε αν «το γεγονός ότι οι παλαιότερες εκδοχές του εαυτού της εξιδανικεύονται αργότερα στη ζωή της» την έκανε να σκεφτεί τα πρώτα της χρόνια στη μουσική βιομηχανία, όταν συχνά τη λοιδορούσαν για τις απόψεις της και τη χλεύαζαν για τις αισθητικές επιλογές της.

Η Lana Del Rey απάντησε καταφατικά, λέγοντας στην Billie Eilish ότι μόλις πρόσφατα αναρωτήθηκε «αν είναι καλύτερα να μυηθείς σε αυτό το κλαμπ όπου λένε αμέσως “είναι υπέροχη”».

Η Del Rey εξήγησε ότι αφού απέκτησε ένα αξιοσέβαστο κοινό στο YouTube, υπέθεσε ότι «θα υπήρχε αυτή η πολύ εξειδικευμένη λωρίδα όπου ήξερα ότι θα μπορούσα να ευδοκιμήσω». Αυτό όμως δεν συνέβη και ξαφνικά βρέθηκε «ακριβώς στη μεσαία λωρίδα όπου όλοι μπορούσαν να τη δουν και να ακούσουν τη μουσική της».

«Μόλις συνέβη αυτό, ήξερα ότι ήμουν μέσα σε αυτό, αλλά δεν ήξερα σε ποιο βαθμό. Στην αρχή, ακολουθούσα το ρητό: “Όλα έχουν να κάνουν με το πώς αισθάνεσαι εσύ, όχι με το τι σκέφτονται οι άλλοι”», είπε.

«Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι μία μέρα ο Bruce Springsteen θα έλεγε: “Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο όμορφες Αμερικανίδες τραγουδοποιούς”, αφού η Sasha Frere-Jones είπε: “Άλλαξε το όνομά σου, άλλαξε το πρόσωπό σου και δοκίμασε μία νέα καριέρα” και ο Jon Caramanica ξεσπούσε για οτιδήποτε – αυτά γράφονταν στο The New Yorker και στο New York Magazine, και εγώ ζούσα στη Νέα Υόρκη», συνέχισε.

Εκτός από το διαδικτυακό μένος, η Lana Del Rey παραδέχτηκε ότι άρχισαν να χειροδικούν εναντίον της άγνωστοι αφότου έγινε διάσημη.

«Ξαφνικά, περπατούσα στο δρόμο, όπως έκανα πάντα, και κάποιοι μου έριχναν αγκωνιές. Έλεγα: “Θεέ μου, αποκλείεται να συνέβη πραγματικά αυτό. Κάποιος με αναγνώρισε και με έσπρωξε”. Ή στο Σαν Φρανσίσκο, έτρωγα σε ένα μπιστρό και μία γυναίκα μου πέταξε στο πρόσωπο ένα βιβλίο για τον φεμινισμό», αποκάλυψε.

Η Lana Del Rey δήλωσε ότι τέτοιες εμπειρίες την έκαναν να περιοδεύει συχνά για να αποφύγει τις αντιδράσεις στα μέρη της.

«Περιόδευα για εννέα χρόνια και κρατούσα το κεφάλι μου χαμηλά», συνέχισε, σημειώνοντας ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι το τοπίο θα άλλαζε υπέρ της: «Δεν πίστευα ότι κάτι θα μπορούσε ποτέ να απογειωθεί στο σημείο όπου, για παράδειγμα, το περιοδικό Interview θα έλεγε: “Είσαι στο εξώφυλλο”. Ακόμα και τώρα, λέω: “Αλήθεια;”».

Σχετικά με την ιδέα ότι η εικόνα που έχει το κοινό για εκείνη θα βελτιωθεί, η Lana Del Rey ξεκαθάρισε ότι «όταν τα πράγματα αλλάζουν ριζικά στη ζωή σου, πρέπει να θέλεις ουσιαστικά να αλλάξεις ριζικά την άποψή σου».

«Δεν μπορείς να το εξαναγκάσεις, αλλά αν παραμείνεις ήρεμη, ξαφνικά, έρχεται. Ξέρω ότι η διαδικασία που πέρασα εγώ δεν είναι η διαδικασία που πέρασαν πολλοί άνθρωποι. Ο καθένας λαμβάνει το μερίδιο που του αναλογεί σε άρθρα γνώμης, αλλά σίγουρα υπήρχαν κάποια άρθρα 60 σελίδων που έλεγαν ότι εγώ είμαι το πρόσωπο της γυναικείας υποταγής και της υπέρ της ενδοοικογενειακής – ό,τι κι αν είναι αυτό», συνέχισε.

«Αυτό ήταν αρκετά σκληρό, επειδή εκείνη την εποχή προσπαθούσα να καταλάβω τα πράγματα. Τώρα, ακούς πολλούς τραγουδοποιούς και ράπερ να μιλάνε για το πώς είναι πραγματικά η ζωή τους, και πολλά από αυτά είναι πολύ μπερδεμένα. Και όλοι λένε: “Οι ιστορίες είναι καταπληκτικές και μου αρέσει που τα λένε όλα”. Πάντα ένιωθα με εμένα ότι υπήρχε κάποια παγίδα και δεν ήμουν σίγουρη για πολύ καιρό ποια ήταν αυτή», ανέφερε.

Η Lana Del Rey τόνισε ακόμη ότι με τον καιρό «έσπασε τον κώδικα» και συνειδητοποίησε ότι πατούσαν στο γεγονός ότι υπήρχε «κάτι λίγο περίεργο και διαφορετικό πάνω της», κάτι που το θεώρησε «ευλογία» και «κρυφό δώρο»: «Μου άνοιξε μία πόρτα για να σκεφτώ τον τρόπο με τον οποίο όλα είχαν εξελιχθεί από τότε που ήμουν μικρή μέχρι τώρα», εξήγησε.

Η Billie Eilish είπε στη Lana Del Rey ότι «ταυτίζεται με τόσα πολλά» από αυτά που είπε, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η ίδια η Eilish έχει περάσει μία παρόμοια «δοκιμασία του πυρός» τα τελευταία χρόνια. Οι κριτικοί, τόνισε, «δεν αφήνουν ποτέ τίποτα να πέσει κάτω» και οι νέοι καλλιτέχνες «κυριολεκτικά δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα λάθος».

«Ό,τι κι αν κάνεις για να εξιλεωθείς, δεν έχει σημασία. Αποφασίζουν ότι αυτός είσαι και ότι σου αξίζει ο θάνατος», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Λόγω των εμπειριών στη μουσική βιομηχανία που την επηρέασαν, η Billie Eilish παραδέχτηκε ότι έχει «αυτό το αναπόφευκτο συναίσθημα του: “Ω, όλοι με μισούν”».

«Με τον κόσμο του TikTok και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει ένα επίπεδο που είναι κάπως αληθινό, επειδή υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι χθες το βράδυ και μπήκα στο TikTok επειδή με έπαιρνε ο ύπνος και ήθελα να μην σκέφτομαι για ένα δευτερόλεπτο, να δω μερικά αστεία βίντεο», είπε.

«Συνεχίζω να σκρολάρω και σκέφτομαι: “Billie, άσε το τηλέφωνό σου μακριά. Αρχίζεις να κουράζεσαι”. Τότε περνάω στο επόμενο και είναι ένα βίντεο με εκατομμύρια likes και λέει πόσο απαίσιος άνθρωπος είμαι. Και όλα αυτά τα σχόλια έλεγαν: “Χαίρομαι τόσο πολύ που την καταλαβαίνετε”», πρόσθεσε.