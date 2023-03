Η Lana Del Rey αρραβωνιάστηκε – Ποιος είναι ο άγνωστος σύντροφός της

Η Lana Del Rey έχει κρατήσει κρυφή τη σχέση της.

Η Lana Del Rey φέρεται να αρραβωνιάστηκε τον μάνατζερ καλλιτεχνών και μουσικό Evan Winiker, σύμφωνα με πληροφορίες του Billboard.

Η 37χρονη τραγουδίστρια, η οποία κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα το ένατο άλμπουμ της, «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», κράτησε κρυφό το φημολογούμενο ειδύλλιό της με τον Winiker.

Το ζευγάρι έχει εντοπιστεί δημόσια μαζί ελάχιστες φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

Τον Σεπτέμβριο εθεάθησαν στο φεστιβάλ Malibu Chili Cook-Off και, νωρίτερα αυτό το μήνα βρέθηκαν στο εστιατόριο «Pappy and Harriet’s» στο Pioneertown της Καλιφόρνιας, όπου πόζαραν για φωτογραφίες με τους θαυμαστές.

Η Lana Del Rey και ο Evan Winiker, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Range Media, έχουν παραμείνει αρκετά σιωπηλοί σχετικά με τη σχέση τους ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι φήμες περί αρραβώνα φούντωσαν όταν η Lana Del Rey εμφανίστηκε φορώντας ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι στην εκδήλωση Women In Music του Billboard την 1η Μαρτίου, όπου βραβεύθηκε με το Visionary Award (Βραβείο Οραματιστή).

Ο Evan Winiker συνεργάζεται ως μάνατζερ με καλλιτέχνης όπως οι MAX, Daya, Disco Biscuits, Skyler Stonestreet και Walk Off the Earth. Είναι και ο ίδιος μουσικός, αφού στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στο συγκρότημα Steel Train, το οποίο περιόδευσε με τους Tegan and Sara, Ben Folds, The Fray, Silversun Pickups και άλλους.

Μέλος των Steel Train ήταν και ο Jack Antonoff, τακτικός συνεργάτης της Lana Del Rey όλα αυτά τα χρόνια.

Πριν από τον Evan Winiker, η Lana Del Rey είχε σχέση με τον Jack Donoghue, frontman του αμερικανικού συγκροτήματος ηλεκτρονικής μουσικής Salem.

Προηγουμένως, είχε βρει τον έρωτα στον τραγουδιστή της country Clayton Johnson, τον οποίο γνώρισε σε μια εφαρμογή γνωριμιών το 2020. Φημολογείται ότι αρραβωνιάστηκαν αργότερα εκείνη τη χρονιά, αλλά τελικά χώρισαν και δεν μίλησαν για τον χωρισμό τους.

Η Lana Del Rey είχε επίσης σχέση με τον Σκωτσέζο τραγουδιστή και τραγουδοποιό Barrie-James O’Neill από το 2011 έως το 2014. Στη συνέχεια είχε σχέση με τον Ιταλό φωτογράφο Francesco Carrozzini από το 2014 έως το 2015, πριν ζήσει ένα σύντομο ειδύλλιο με τον ράπερ G-Eazy το 2017.

Επιπλέον, είχε σχέση με τον αστυνομικό Sean «Sticks» Larkin και μάλιστα εμφανίστηκε μαζί του στο κόκκινο χαλί των Βραβείων Grammy του 2020. Ωστόσο, χώρισαν λίγους μήνες αργότερα.