Συναγερμός σε συναυλία της Lana Del Rey. Ένας άνδρας συνελήφθη έπειτα από την απόπειρα να απαγάγει οπλισμένος την τραγουδίστρια, η οποία πλέον είναι ασφαλής παρά τον κίνδυνο.

Το βράδυ της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου, ένας άνδρας με το όνομα Michael Hunt παρακολουθούσε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια πριν την προγραμματισμένη συναυλία της στο «Amway Center» του Ορλάντο, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανακοινώθηκε, οι τοπικές αστυνομικές αρχές ήταν εκείνες που έλαβαν υπόδειξη για το ενδεχόμενο απαγωγής της Lana Del Rey. Αφού έκριναν ότι υπήρχε πράγματι υπολογίσιμη απειλή, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του 43χρονου Hunt, πριν καταφέρει να έρθει σε επαφή με την 32χρονη τραγουδίστρια.

Ο άνδρας συνελήφθη ένα τετράγωνο μακριά από το χώρο της συναυλίας και στην κατοχή του βρέθηκαν εισιτήρια για τη βραδιά και ένα μαχαίρι. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε κατευθείαν στη φυλακή του Orange County με την κατηγορία της παρακολούθησης και της απόπειρας απαγωγής με όπλο, χωρίς να έχει τη δυνατότητα απελευθέρωσης με καταβολή εγγύησης.

Παρά το σοβαρό κίνδυνο που αντιμετώπισε, η Lana Del Rey διατήρησε την ψυχραιμία της και ευχαρίστησε το κοινό του Ορλάντο με ένα μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, παραλείποντας να αναφερθεί στο ανησυχητικό περιστατικό.

«Σας ευχαριστώ πολύ που βγήκατε έξω και κάνατε εκείνα τα shows εντελώς τρελά που κρατήσατε την ενέργεια ψηλά», έγραψε.

Orlando! Fort Lauderdale! Miami! Thank you so much for coming out and making those shows totally crazy and keeping the energy high

We’re all feeling super lucky after a couple of days of amazing shows💕

that means

Atlanta, Georgia at the Phillips Arena is our next stop

Grateful. pic.twitter.com/qGVBUSEXGO

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) February 3, 2018