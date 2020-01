Lana Del Rey: Αναβάλλεται η κυκλοφορία του άλμπουμ «Violet Bent Backwards Over The Grass»

Η Lana Del Rey είχε ανακοινώσει ότι το Σάββατο 4 Ιανουαρίου επρόκειτο να κυκλοφορήσει το spoken word άλμπουμ «Violet Bent Backwards Over The Grass», όμως όσοι ανάμεναν με ενδιαφέρον να ακούσουν το νέο εγχείρημά της μάλλον απογοητεύτηκαν.

Ο λόγος είναι ότι η κυκλοφορία του «Violet» αναβάλλεται για λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με την ενημέρωση της τραγουδίστριας.

«Ελπίζω όλοι να είχατε μία υπέροχη Πρωτοχρονιά, θα πρέπει να περιμένετε για ένα μήνα περίπου ώσπου να κυκλοφορήσω το “Violet” από τη στιγμή που χάσαμε περίπου εννέα ημέρες με όλα όσα συμβαίνουν», έγραψε στο Twitter.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός αναφέρεται στη ληστεία που σημειώθηκε εντός των εορτών στην οικία της οικογένειάς της, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν μεταξύ άλλων αναντικατάστατο υλικό από τη συλλογή με το προσωπικό έργο της αδελφής της, Chuck Grant.

Η Lana Del Rey επισημαίνει αμέσως μετά ότι το spoken word άλμπουμ της «είναι ένα ενδιαφέρουν project» και τονίζει ότι «ανυπομονεί» για την κυκλοφορία του.

To «Violet Bent Backwards Over The Grass» αποτελεί ουσιαστικά τη μουσική μεταφορά της ομότιτλης συλλογής ποιημάτων που έχει γράψει η 34χρονη Αμερικανίδα.

Η Lana Del Rey έχει εκφράσει την ελπίδα της να καταφέρει να ορίσει την τιμή πώλησης τόσο του άλμπουμ όσο και του ομώνυμου βιβλίου στο 1 δολάριο.

Να σημειωθεί ότι το ήμισυ των εσόδων από τις πωλήσεις του άλμπουμ θα παραχωρηθούν σε οργανισμούς που είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των δικαιωμάτων των Γηγενών Αμερικανών.

Hoping everyone had a great New Years, gonna wait for about a month to put out ‘Violet’ since we lost about nine days with everything going on – it’s an interesting project though, looking forward to having it out x

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 4, 2020