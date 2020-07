Η πρώτη ποιητική συλλογή της Lana Del Rey έχει πλέον ημερομηνία κυκλοφορίας.

Η Lana Del Rey ανακοινώνει την κυκλοφορία της ποιητικής συλλογής της «Violet Bent Backwards Over Τhe Grass».

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από τριάντα ποιήματα με την υπογραφή της τραγουδίστριας, μεταξύ των οποίων τα «Never To Heaven», «The Land Of 1.000 Fires», «Past The Bushes Cypress Thriving», «LA Who Am I To Love You?», «Tessa Dipietro», «Happy», «Paradise Is Very Fragile», «Bare Feet On Linoleum» Και πολλά ακόμη.

Η πανέμορφη έντυπη έκδοση της συλλογής θα είναι διαθέσιμη στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 και θα αποτελείται από σκληρόδετο βιβλίο που θα περιέχει δακτυλογραφημένα χειρόγραφα από την ίδια τη Lana Del Rey μαζί με αυθεντικές φωτογραφίες της.

Εκτός από την έντυπη έκδοση, η Lana Del Rey ζωντανεύει την ποίησή της σε ένα απαράμιλλο ηχογραφημένο βιβλίο (audiobook).

Η Lana διαβάζει δεκατέσσερα επιλεγμένα ποιήματα από το «Violet Bent Backwards Over The Grass», τα οποία έχουν μελοποιηθεί από τον τακτικό συνεργάτη της, τον βραβευμένο με Grammy μουσικό Jack Antonoff.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lana Del Rey (@lanadelrey) στις 8 Ιούλ, 2020 στις 12:27 μμ PDT

Το spoken word album θα είναι διαθέσιμο για αγορά από τις 28 Ιουλίου σε όλους τους μεγάλους λιανοπωλητές ηχογραφημένων βιβλίων.

Η έκδοση βινυλίου και το CD του spoken word album για τη συλλογή «Violet Bent Backwards Over The Grass» αναμένεται να κυκλοφορήσουν από τις Interscope / Polydor Records / Universal Music στις 2 Οκτωβρίου 2020.

«Το “Violet Bent Backwards Over The Grass” είναι το ομότιτλο ποίημα του βιβλίου και το πρώτο ποίημα που έγραψα από τα πολλά. Μερικά από αυτά μου ήρθαν ολόκληρα και τα υπαγόρευσα και έπειτα τα δακτυλογράφησα και μερικά τα δούλεψα με κόπο για να διαχωρίσω κάθε λέξη ώστε να φτιάξω το τέλειο ποίημα», εξηγεί η Lana Del Rey.

«Είναι ετερόκλητα και ειλικρινή και δεν προσπαθούν να είναι οτιδήποτε άλλο από αυτό που είναι και είμαι υπερήφανη γι’ αυτά, ειδικά επειδή το πνεύμα με το οποίο γράφτηκαν ήταν πολύ αληθινό», σχολιάζει για τα ποίημάτα της.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να δωρίσω ένα σημαντικό μέρος των εσόδων σε ορισμένους οργανισμούς Ιθαγενών Αμερικάνων στους οποίους πάντα ήθελα να τους κάνω δωρεές, λόγω των εμπειριών που είχα, οι οποίες έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τη δική μου πορεία στη ζωή», καταλήγει.