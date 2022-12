Lana Del Rey: Ανακοινώνει νέο άλμπουμ και κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι

Ακούστε το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey.

Η Lana Del Rey κράτησε την υπόσχεση που έδωσε τον προηγούμενη εβδομάδα και ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της με τίτλο «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd».

Μετά από ένα βίντεο που επιβεβαίωσε την ανακοίνωση, μία φωτογραφία στο στούντιο από τον παραγωγό Jack Antonoff και την ανανέωση του λογοτύπου της, η Lana Del Rey αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ της «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» θα κυκλοφορήσει από την Interscope Records / Universal Music στις 10 Μαρτίου 2023.

Η Lana Del Rey συνεργάζεται στο άλμπουμ με τους Father John Misty, Bleachers, Jon Batiste, Judah Smith, Tommy Genesis και SYML, ενώ στην παραγωγή της νέας δισκογραφικής δουλειάς του έχουν συνδράμει οι Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes και Benji.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, κυκλοφορεί το ομότιτλο τραγούδι του «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd».

Πρόκειται για μία πανέμορφη μπαλάντα, που βασίζεται στο πιάνο, με στίχους που μόνο η Lana Del Rey: «Άνοιξέ με, πες μου ότι σου αρέσει / **** με μέχρι θανάτου / Αγάπα με μέχρι να αγαπήσω τον εαυτό μου».

Η Lana Del Rey έγραψε το τραγούδι μαζί με τον Mike Hermosa και επιμελήθηκε την παραγωγή του σε συνεργασία με τους Jack Antonoff, Drew Erickson και Zach Dawes.

Το «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» είναι το επόμενο άλμπουμ της Lana Del Rey μετά το «Blue Banisters» του Οκτωβρίου του 2021 και το «Chemtrails Over The Country Club», το οποίο είχε προηγηθεί τον Μάρτιο του 2021.

Πιο πρόσφατα, η Lana Del Rey συμμετείχε στο τραγούδι «Snow On The Beach» από το νέο άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift, το οποίο της χάρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της στο Billboard Hot 100 ανεβαίνοντας στο Νο. 4 της κατάταξης.

Επίσης, η Lana Del Rey συμμετείχε φέτος με τη δική της διασκευή για τραγούδι «Buddy’s Rendezvous» του Father John Misty σε μία deluxe έκδοση του άλμπουμ του «Chloë and the Next 20th Century» και στις αρχές της χρονιάς κυκλοφόρησε το single «Watercolor Eyes» για τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Euphoria».