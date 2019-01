Η Lana Del Rey μοιράζεται την ευάλωτη πλευρά της και αποκαλύπτει τον «εύθραυστο» εσωτερικό κόσμο της.

Η Lana Del Rey παρουσιάζει το νέο τραγούδι της με τον ιδιαίτερο και μακροσκελή τίτλο «hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it», σε παραγωγή του στενού συνεργάτη της Jack Antonoff.

Το τραγούδι είναι το τρίτο άκουσμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά «Norman Fucking Rockwell» της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός της χρονιάς από την Polydor Records / Universal Music.

Ο τίτλος του άλμπουμ είναι μία ονομασία εμπνευσμένη από το ζωγράφο και συγγραφέα Norman Rockwell (1894 – 1978).

Στο ίδιο κλίμα, το single «hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it» διαθέτει αναφορές στην ποιήτρια και μυθιστοριογράφο Sylvia Plath (1932 – 1963), η οποία έχει αποτελέσει έμπνευση για τη Lana Del Rey.

Η «Ιέρεια της Hip» φαίνεται ενστερνίζεται τα λόγια που είχε πει κάποτε η Sylvia Plath, ότι ζούσε δύο ακραίες καταστάσεις: Ήταν «χαρούμενα θετική» και «απελπιστικά αρνητική».

Παρότι ο τίτλος του «hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it» αναφέρεται στην ελπίδα, η Lana Del Rey μιλάει μέσω των στίχων για τα προβλήματα που αντιμετώπισε στη ζωή της, όπως ο αλκοολισμός σε εφηβική ηλικία, και σημειώνει ότι:

«Γράφουν πως είμαι χαρούμενη, ξέρουν ότι δεν είμαι, αλλά στην καλύτερη περίπτωση μπορώ να πω ότι δεν είμαι λυπημένη».

Αυτή η αίσθηση υπήρχε για το προηγούμενο άλμπουμ της τραγουδίστριας, το υποψήφιο για Grammy «Lust For Life» που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2017, για το οποίο γράφτηκε ότι αποπνέει αισιοδοξία.

Στο τέλος του τραγουδιού, η Lana Del Rey εξηγεί ότι η μουσική και το τραγούδι είναι αυτά που απομακρύνουν το βάρος της θλίψης της.

Τα δύο singles που έχουν κυκλοφορήσει πριν το «hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it» είναι το «Mariners Apartment Complex» και το «Venice Bitch».