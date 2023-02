Η Lana Del Rey κυκλοφορεί το κινηματογραφικό νέο τραγούδι «A&W»

Ένα τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» της Lana Del Rey.

Η Lana Del Rey κυκλοφορεί ένα επτάλεπτο pop έπος με τίτλο «A&W», που αναφέρεται στη θηλυκότητα, τη σεξουαλικότητα, την κριτική και, όπως λέει η ίδια, «την εμπειρία του να είσαι μια Αμερικανίδα πόρνη».

Το «A&W», μία δημιουργία της Lana Del Rey και του τακτικού συνεργάτη της Jack Antonoff, είναι στην πραγματικότητα δύο τραγούδια σε ένα.

Το πρώτο μέρος του «A&W» διαθέτει τους απαλούς ήχους ενός πιάνου και μίας ακουστικής κιθάρας και το δεύτερο κατεβαίνει στο σκοτάδι πάνω σε παλλόμενα τύμπανα 808s.

Το πρώτο και μεγαλύτερο μέρος του «A&W» ξεκινά με τη Lana Del Rey να παίρνει αποστάσεις ανάμεσα στον εαυτό της και την παιδική ηλικία της: «Έχω να κάνω ρόδα από τότε που ήμουν εννιά ετών, δεν έχω δει τη μητέρα μου εδώ και πολύ, πολύ καιρό».

Στη συνέχεια, η ομορφιά καλύπτει τις αιχμηρές λέξεις, καθώς η Lana Del Rey τραγουδάει: «Κάλεσέ τον, έλα στην κρεβατοκάμαρά μου / Τελειώσαμε, κάνουμε έρωτα στο καυτό πάτωμα / Το θέμα δεν είναι να έχω κάποιον να μ’ αγαπάει πια / Αυτή είναι η εμπειρία του να είσαι μια Αμερικανίδα πόρνη».

Στο τέταρτο λεπτό του «A&W» ένας δυσοίωνος στατικός θόρυβος τρίζει στην άκρη της ακοής. Ακούγεται σαν το βάρος των προσδοκιών από το πρώτο μισό του τραγουδιού να την έχει τρελάνει.

Η φωνή της Lana Del Rey παλεύει να ακουστεί, καθώς την παρασύρει η θύελλα του εφέ της παραμόρφωσης και τότε οι λέξεις χτυπούν σαν κεραυνός: «Η μητέρα σου τηλεφώνησε, της είπα ότι τα θαλάσσωσες για τα καλά».

Το «A&W» θα συμπεριληφθεί στο νέο άλμπουμ της Lana Del Rey με τίτλο «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει συνολικά 16 τραγούδια και συνεργασίες της Lana Del Rey με καλλιτέχνες όπως ο Jon Batiste, οι Bleachers του Jack Antonoff, ο Father John Misty, η Tommy Genesis και ο SYML.