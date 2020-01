Λαμπερή βραδιά για το έργο του Leonard Cohen με τη συμμετοχή Ελλήνων καλλιτεχνών

Τραγούδια του Leonard Cohen ερμήνευσαν με αγάπη, πάθος, ψυχή και χαρακτήρα γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες.

Σε μία ιδιαίτερη και λαμπερή βραδιά πραγματοποιήθηκε το αφιέρωμα στον θρύλο Leonard Cohen, με αφορμή το νέο άλμπουμ του «Thanks For The Dance» που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από την Panik Records και τη Sony Music.

Άνθρωποι από το χώρο της τέχνης και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και λάτρεις της μουσικής του θρυλικού καλλιτέχνη βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιανουαρίου στο café του Public στο Σύνταγμα, όπου η Panik Records, η Sony Music και ο Pepper 96.6 επεφύλαξαν μία βραδιά γεμάτη μελωδίες και ποίηση.

Μελετητές του ανεκτίμητης αξίας έργου του Leonard Cohen και καλλιτέχνες που έχουν επηρεαστεί από αυτό, παρουσίασαν τις ιστορίες πίσω από τη «θεϊκή φωνή» η οποία συνεχίζει να ακούγεται δυνατά και να μαγεύει.

Τη βραδιά σχεδίασε και συντόνισε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και διευθυντής του Pepper 96.6, Γιώργος Μουχταρίδης.

Μίλησαν οι Χίλντα Παπαδημητρίου (συγγραφέας, μεταφράστρια), Τασούλα Επτακοίλη (δημοσιογράφος), Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης (συγγραφέας, μεταφραστής) και Monika (τραγουδίστρια, συνθέτρια).

Τραγούδια του μοναδικού Leonard Cohen ερμήνευσαν με αγάπη, πάθος, ψυχή και χαρακτήρα, αλλά και μίλησαν για την εμπειρία τους και την επίδραση που έχουν τα τραγούδια του μεγάλου ποιητή στη δική τους μουσική, οι Monika, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελλος, Μαρίζα Ρίζου, Μαρία Παπαγεωργίου, String Demons, Nalysa Green, Amalia, Lou is, Sugahspank και άλλοι.

Το «Thanks For The Dance» είναι μία όμορφη προσθήκη στην πλούσια κληρονομιά που μας άφησε ο Leonard Cohen.

Το άλμπουμ έχει συγκεντρώσει παγκοσμίως θετικές κριτικές και μεγάλη απήχηση από το κοινό, φτάνοντας στο Top 5 σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

