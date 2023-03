Συμπληρώθηκε το line-up της εμφάνισης της Siouxsie και των Interpol στο Release Athens x SNF Nostos 2023.

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις σπουδαίες φεστιβαλικές ημέρες σε δύο σκηνές.

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου, το Release Athens x SNF Nostos μετά τους headliners Siouxsie και Interpol, και τους Echo and the Bunnymen και Viagra Boys, υποδέχεται ακόμα δύο εξαιρετικά συγκροτήματα.

Στη σκηνή της Πλατείας Νερού θα ανέβουν οι Ladytron, κορυφαίοι εκπρόσωποι της electro-pop σκηνής των είκοσι τελευταίων χρόνων, ενώ στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα εμφανιστούν οι The Haunted Youth, μια από τις πλέον ανερχόμενες μπάντες της Ευρωπαϊκής indie pop-rock.

Διαφήμιση

Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα και για τις άλλες δύο ημέρες που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

Το Release Athens Χ SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε ένα συναρπαστικό συναυλιακό τριήμερο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Release Athens 2023.

Για την Παρασκευή 23 Ιουνίου, συνολικά το lineup έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής ως εξής:

• Πλατεία Νερού: Siouxsie, Echo& The Bunnymen και Ladytron

• Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ: Interpol, Viagra Boys και The Haunted Youth

Οι εμφανίσεις των δύο headliners στην Πλατεία Νερού και στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ δε θα συμπίπτουν, ενώ θα εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος μετάβασης από το ένα stage στο άλλο.

Ladytron

Οι Ladytron, εδώ και δύο δεκαετίες, απολαμβάνουν την καθολική αναγνώριση, καθώς δεν σταματούν να αναζητούν νέους ηχητικούς δρόμους αψηφώντας φόρμουλες και μόδες.

Η τετράδα των Helen Marnie, Daniel Hunt, Mira Aroyo και Reuben Wu ξεκίνησε στην αρχή των ’00s από το Λίβερπουλ. Απέκτησαν γρήγορα φήμη, παίζοντας σε ασυνήθιστα μέρη και σε χώρες που άλλες μπάντες σπάνια επισκέπτονταν.

Οι τρεις πρώτοι δίσκοι τους – «604», «Light & Magic» και «Witching Hour”- τους οδήγησαν σε εμφανίσεις μαζί με τους Nine Inch Nails, την Björk και τον Brian Eno. Ο τελευταίος, είχε δηλώσει πως οι Ladytron ήταν για εκείνον το καλύτερο παράδειγμα βρετανικής pop.

Το 2019, μετά από 8 χρόνια σόλο αναζητήσεων, άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο με τον έκτο δίσκο τους, «Ladytron», που έτυχε αποθεωτικής υποδοχής, όπως ακριβώς και το φετινό άλμπουμ τους, «Time’s Arrow», με τα υπέροχα «City Of Angels» και «Faces» να έχουν ήδη ξεχωρίσει.

Ετοιμαστείτε για μια μοναδική electro-pop εμφάνιση από τους Ladytron με ύμνους όπως τα «Seventeen», «Playgirl», «Ghosts», «Destroy Everything You Touch», από μια πραγματικά σπουδαία μπάντα.

The Haunted Youth

Οι Βέλγοι The Haunted Youth είναι το δημιούργημα του Joachim Liebens, ο οποίος γράφει υπέροχη μουσική για τα θλιμμένα χρόνια της εφηβείας του και, ταυτόχρονα, για την ουσία του να είσαι νέος και γεμάτος ελπίδα.

Το πρώτο άλμπουμ τους «Dawn Of The Freak» (2022) είναι η dreamy pop που φέρνει στον νου και την καρδιά τους Slowdive, The Cure, My Bloody Valentine και DIIV ως βασικές επιρροές.

Διαφήμιση

Με τα υπέροχα πρώτα singles «Coming Home», «Gone» και «Broken» σημείωσαν επιτυχψχία σε Βέλγιο και Ολλανδία, αλλά πάρα πολύ γρήγορα αυτή εξαπλώθηκε σε Αγγλία και ΗΠΑ.

Το δυναμικό «Teen Rebel» ήταν αυτό που τους άνοιξε διάπλατα τις πόρτες, «ένα τραγούδι που νομίζεις πως ήδη ακούς όλη σου τη ζωή, σαν ένα φίλος να σε αγκαλιάζει», όπως πολύ εύστοχα γράφτηκε στον τύπο, ενώ το «I Feel Like Shit And I Wanna Die», που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, μοιάζει προορισμένο να γίνει το επόμενο μεγάλο indie hit.

Οι Haunted Youth έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε ένα καλοκαίρι όπου θα έχουν παρουσία σε μεγάλα φεστιβάλ όπως τα Rock Werchter, Pinkpop, Sziget. Σίγουρα, δεν θα είναι η τελευταία.

Release Athens

Το Release Athens ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, με βασικό χώρο την Πλατεία Νερού, ένα υπέροχο μέρος που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και ταυτόχρονα λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης.

Έχει φιλοξενήσει πολύ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, όπως οι Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds, Slipknot, PJ Harvey, Pet Shop Boys, Judas Priest, Jamiroquai, London Grammar, Alice In Chains, Parov Stelar, Sigur Ros, Damian Marley, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, μεταξύ πολλών ακόμα.

Το Release Athens επιστρέφει για 6η φορά με ένα ακόμα μεγαλύτερο lineup και με σύνθημά του το «Making Memories Together», πιστό στην αρχή που το διέπει από την πρώτη ημέρα: Καλλιτέχνες, κοινό και συντελεστές του φεστιβάλ διαμορφώνουν, όλοι μαζί, τις μοναδικές εμπειρίες και τις αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

2023 SNF Nostos

Το μουσικό πρόγραμμα αποτελεί μία μόνο από τις πτυχές της πολυσυλλεκτικής ανοιχτής διοργάνωσης του SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που φέτος πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ, με θέμα την Ψυχική Υγεία.

Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους Διαλόγους του ΙΣΝ, το SNF Nostos Conference, τον βραδινό αγώνα SNF Nostos Run, καθώς και ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μάθετε περισσότερα για το 2023 SNF Nostos στο snfnostos.org.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση συνεχίζεται στα 35 €.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια στην τιμή των 120 €. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands&stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Επισημαίνουμε πως ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που προσφέρει τις παραπάνω παροχές λειτουργεί μόνο στην Πλατεία Νερού αλλά οι κάτοχοι των VIP εισιτηρίων έχουν πρόσβαση και στις δύο σκηνές.

Διάθεση εισιτηρίων

– Τηλεφωνικά στο 11876

– Online στα releaseathens.gr / viva.gr

– Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr / snfnostos.org.

* Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Παράλληλα, το ΙΣΝ θα προχωρήσει σε επιπλέον δωρεές ύψους €500.000 που θα φέρουν το όνομα SNF Χ Release Athens προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αποστολή την ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής του φετινού SNF Nostos που είναι αφιερωμένη σε αυτή.