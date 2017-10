Μία διαδικτυακή αλυσίδα προσευχής προτίθεται να ξεκινήσει η Lady Gaga στα κοινωνική δίκτυα.

Η Lady Gaga θα διοργανώσει «ζωντανή» προσευχή στο Instagram με αφορμή τα τραγικά γεγονότα στο Λας Βέγκας.

Όπως ολόκληρη η διεθνή κοινότητα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είναι συντετριμμένη από την πολύνεκρη – τρομοκρατική(;) επίθεση σε συναυλία στο Λας Βέγκας το βράδυ της Κυριακής (1/10): Ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ στο μουσικό φεστιβάλ «Route 91 Harvest» και σκότωσε περισσότερους από 58 ανθρώπους, ενώ άφησε πάνω από 500 άτομα τραυματισμένα πριν αυτοκτονήσει.

Εκμεταλλευόμενη τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων, η Lady Gaga ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει ζωντανή μετάδοση στο Instagram, προκειμένου να δημιουργήσει μία αλυσίδα προσευχών για τα θύματα και τους συγγενείς του μακελειού.

«Για όποιον θέλει να συμμετάσχει, θα κάνω μία 20λεπτη στιγμή διαλογισμού / σιωπής / προσευχής στο Instagram για να γαληνέψει ο κόσμος», έγραψε στο Twitter η αστέρας της pop.

4 anyone who'd like to join, I'm doing a 20 minute moment of meditation/silence/prayer on my InstagramLive for calming of the 🌎 @ 3:30 PST — xoxo, Gaga (@ladygaga) October 2, 2017

Αμέσως μετά συμπλήρωσε: «Η πρόθεσή μου είναι να μας συνδέσω όλους μέσω της εσωτερικής ειρήνης. Πιστεύω ότι μπορούμε να καταπραΰνουμε την παθογένεια στον κόσμο, καταπραΰνοντας ο ένας τον άλλον.»

My intention is to connect us all through inner peace. I believe we can calm inflammation in the world 🌎 by calming each other. #meditation pic.twitter.com/6cUbvdsW09 — xoxo, Gaga (@ladygaga) October 2, 2017

Σε άλλη δημοσίευσή της στο Twitter, η Lady Gaga συνηγόρησε υπέρ του περιορισμού της πρόσβασης σε όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Paul Ryan:

«Οι προσευχές είναι σημαντικές, Paul Ryan και Donald Trump, αλλά το αίμα βρίσκεται στα χέρια εκείνων που έχουν την εξουσία να νομοθετούν», τόνισε.

Prayers are important but @SpeakerRyan @realDonaldTrump blood is on the hands of those who have power to legislate. #GunControl act quickly. https://t.co/bXZQ7enuEp — xoxo, Gaga (@ladygaga) October 2, 2017