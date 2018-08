Η Lady Gaga απολογείται για το λάθος που έκανε όσον αφορά το θάνατο του φίλου της και μοντέλου Rick Genest, ο οποίος ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Zombie Boy» λόγω των χαρακτηριστικών τατουάζ στο κεφάλι και σε ολόκληρο το σώμα του.

Ο Καναδός πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα, σε ηλικία 32 ετών, πέφτοντας στο κενό από τον τέταρτο όροφο. Ενώ η οικογένειά του «Zombie Boy» πιστεύει ότι ο θάνατός του ήταν ένα τραγικό ατύχημα, η Lady Gaga, μεταξύ άλλων, έσπευσε να θεωρήσει ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Αυτή η εικασία, μάλιστα, διαδόθηκε διεθνώς στα μέσα ενημέρωσης.

Σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε στο Twitter αναφορικά με το θάνατό του «Zombie Boy», η Lady Gaga αναφέρθηκε σε «αυτοκτονία» και στη συνέχεια άδραξε την ευκαιρία για να μιλήσει σχετικά με την ψυχική υγεία.

Την επόμενη ημέρα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια επανήλθε με μία καινούργια ανάρτηση, στην οποία απολογείται για το γεγονός ότι έβγαλε βιαστικά συμπεράσματα αναφορικά με το θάνατό του «Zombie Boy», ενώ διέγραψε τις αρχικές δημοσιεύσεις της.

«Από σεβασμό για την οικογένεια του Rick, για τον Rick και την κληρονομιά του, ζητώ συγγνώμη αν μίλησα τόσο νωρίς, καθώς δεν υπήρχε κανένας αυτόπτης μάρτυρας ή απόδειξη που να υποστηρίζει κάποιο συμπέρασμα για την αιτία του θανάτου του», έγραψε.

«Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να βγάλω ένα άδικο συμπέρασμα», συμπλήρωσε. «Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του.»

Η καριέρα του «Zombie Boy» ως μοντέλο εκτοξεύθηκε όταν συμμετείχε στο πολυσυζητημένο video clip της Lady Gaga για το «Born This Way», το 2011.

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j

— Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2018