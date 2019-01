Η Lady Gaga είναι υποψήφια για δύο βραβεία Όσκαρ.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η επιτυχία για τη Lady Gaga και την πρωταγωνιστική συμμετοχή της στην ταινία «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται).

Η διασκευή του κλασικού μιούζικαλ που επιμελήθηκε ο Bradley Cooper (και συμπρωταγωνιστής της Lady Gaga) είναι ένα από τα πιο πολυβραβευμένα έργα της φετινής σεζόν.

Μετά τις πέντε υποψηφιότητες και τα δύο βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες, η υπεροχή του «A Star Is Born» επιβεβαιώθηκε με οκτώ υποψηφιότητες για τα 91α Βραβεία Όσκαρ, όπως ανακοινώθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου την Τρίτη 22 Ιανουαρίου.

Δύο από οκτώ υποψηφιότητες του «A Star Is Born» ανήκουν στη Lady Gaga.

Το πρώτο βραβείο που διεκδικεί είναι του «Α’ Γυναικείου Ρόλου» και συναγωνίζεται μαζί με τις καταξιωμένες Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favourite) και Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Η 32χρονη Αμερικανίδα ήταν υποψήφια για τον τίτλο του «Α’ Γυναικείου Ρόλου» στις φετινές Χρυσές Σφαίρες ενώ κέρδισε το ίδιο βραβείο στα Critics’ Choice Awards 2019, ισοβαθμώντας με την Glenn Close.

Congratulations to the Leading Actress nominees #OscarNoms pic.twitter.com/Xt48ySqzE2 — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2019

Το δεύτερο βραβείο για το οποίο είναι υποψήφια η αστέρας της pop στα 91α Βραβεία Όσκαρ είναι του «Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού» με το «Shallow».

Το «Shallow» έχει βραβευθεί με τη Χρυσή Σφαίρα και το Critics’ Choice Award του «Καλύτερου Τραγουδιού» και η επικράτησή του στα Βραβεία Όσκαρ είναι αρκετά πιθανή.

Η Lady Gaga έχει προταθεί ξανά για χρυσό αγαλματίδιο το 2016, με το τραγούδι της «Tll It Happens To You» για το ντοκιμαντέρ «The Hunting Ground».

Η τελετή απονομής των 91ων Βραβείων Όσκαρ θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στο Χόλιγουντ.