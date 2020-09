Η Lady Gaga για την κατάθλιψη: «Ξυπνούσα και δεν ήθελα να είμαι ο εαυτός μου»

«Πέρασα πολύ καιρό θέλοντας να μην κάνω τίποτα», αποκαλύπτει η Lady Gaga για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη.

Η Lady Gaga εξομολογείται ότι βρισκόταν σε μία πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση πριν το νέο άλμπουμ της «Chromatica».

Μιλώντας στο νέο τεύχος του περιοδικού «People», το ίνδαλμα της pop αποκαλύπτει: «Συνήθιζα να ξυπνάω το πρωί και να συνειδητοποιώ ότι είμαι η Lady Gaga. Και μετά με έπιανε κατάθλιψη και στεναχωριόμουν πολύ και δεν ήθελα να είμαι ο εαυτός μου».

«Ένιωσα ότι απειλούμαι από τα πράγματα που η καριέρα μου έφερε στη ζωή μου και στο ρυθμό της ζωής μου», εξηγεί.

Η Lady Gaga παραδέχεται ότι προτίμησε να επικεντρωθεί στη μουσική αντί να επεξεργαστεί τα συναισθηματικά και σωματικά τραύματά της, όπως η μάχη με το μετατραυματικό στρες, η ινομυαλγία και η σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στις αρχές της καριέρας της.

«Πέρασα πολύ καιρό σε μια κάπως κατατονική κατάσταση, απλώς δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Και μετά, τελικά, άρχισα σιγά – σιγά να κάνω μουσική και να διηγούμαι την ιστορία μου μέσω του δίσκου μου», περιγράφει για το «Chromatica».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lady Gaga (@ladygaga) στις 9 Σεπ, 2020 στις 5:34 μμ PDT

Η pop star μοιράστηκε στο νέο άλμπουμ της όλες τις αδυναμίες της με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα να καταφέρουν να βρουν διέξοδο στη ζωή τους.

Τον ίδιο σκοπό έχει και το ίδρυμα «Born This Way Foundation» που έχει δημιουργήσει η τραγουδίστρια μαζί με τη μητέρα της, Cynthia Germanotta, καθώς και το βιβλίο της «Channel Kindness: Stories of Kindness and Community», το οποίο περιέχει 51 ιστορίες από νέους ανθρώπους.

«Αυτά είναι τα πράγματα που δημιουργούν δρόμους από μια καρδιά σε μία άλλη καρδιά, όπου μπορούμε να χωρέσουμε τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση, όπου μπορούμε να γιορτάσουμε την δύναμη όλων», αναφέρει η Lady Gaga.