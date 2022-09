Lady Gaga: Ξέσπασε σε δάκρυα μετά την πρόωρη λήξη της τελευταίας συναυλίας της περιοδείας της

Η Lady Gaga αναγκάστηκε να διακόψει την τελευταία συναυλία της περιοδείας της «The Chromatica Ball» λόγω του καιρού.

Η αστέρας της pop ολοκλήρωνε την περιοδεία της στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι το βράδυ του Σαββάτου 17 Σεπτεμβρίου, όταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες την ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη σκηνή ενώ απέμεναν έξι τραγούδια.

«Λυπάμαι που δεν μπορούμε να τελειώσουμε, αλλά δεν θέλω να βάλω σε κίνδυνο τη ζωή σας και δεν θέλω να βάλω σε κίνδυνο τις δικές μας ζωές», είπε η Lady Gaga στο κοινό.

«Οπότε σας ευχαριστώ, να πάτε σπίτι σας με ασφάλεια, ο Θεός να σας ευλογεί και σας ευχαριστώ που ήρθατε στο σόου», πρόσθεσε, πριν αποχωρήσει και πει στους θαυμαστές της: «Παρακαλώ πηγαίνετε σπίτι σας».

Μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης, καθώς οι θαυμαστές αποχωρούσαν από το γήπεδο τραγουδούσαν τη συνεργασία της Lady Gaga με την Ariana Grande στο «Rain On Me» υπό καταρρακτώδη βροχή.

