Η Lady Gaga αποδεικνύει για άλλη μία φορά πόσο υπέροχος χαρακτήρας είναι.

Το ίνδαλμα της pop έτεινε χείρα βοηθείας προς τους άστεγους συνανθρώπους της γύρω από το μέρος όπου δόθηκε η πρόσφατη συναυλία της στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Lady Gaga κέρδισε τις εντυπώσεις των θεατών με το φαντασμαγορικό show που έχει ετοιμάσει για την πέμπτη διεθνή περιοδεία της, το «Joanne World Tour».

Η συναυλία της διάσημης Αμερικανίδας τραγουδίστριας στη μεγαλούπολη της Καλιφόρνια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Αυγούστου, στο ανοιχτό γήπεδο του «AT&T Park», χωρητικότητας σχεδόν 42.000 ατόμων.

Μετά το τέλος της βραδιάς, η Lady Gaga σταμάτησε για λίγο καθώς περπατούσε στο δρόμο ώστε να βοηθήσει μία μικρή ομάδα άστεγων ανθρώπων που βρίσκονταν γύρω από το χώρο της συναυλίας. Πριν αποχωρήσει, η «Mother Monster» τους πλησίασε, τους μίλησε και τους έδωσε χρήματα.

Ένα από τα άτομα που ήταν μαζί της εκείνη τη στιγμή απαθανάτισε σε video το περιστατικό:

Lady Gaga gave money to some homeless people that were outside the stadium. #JoanneWordTourSanFrancisco pic.twitter.com/1VifsmdSch

— Yaren (@DANCINClRCLES) 14 Αυγούστου 2017