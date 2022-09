Η Lady Gaga βιντεοσκόπησε τη συναυλία της στο Λος Άντζελες για ένα μυστικό εγχείρημα

Η συναυλία της Lady Gaga στο Dodger Stadium του Λος Άντζελες το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας της «The Chromatica Ball», βιντεοσκοπήθηκε για ένα μυστικό πρότζεκτ.

Η είδηση ότι η συναυλία βιντεοσκοπήθηκε από 30 κάμερες αποκαλύφθηκε από την ίδια τη Lady Gaga σε ανάρτηση που έκανε μετά το τέλος της βραδιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της.

«52.000 άνθρωποι. Sold out. 30 κάμερες στραμμένες πάνω σας και μία λήψη», έγραψε η αστέρας της pop στο Twitter μετά τη συναυλία, αναδημοσιεύοντας ένα βίντεο του πλήθους στο Dodger Stadium, ενώ εκτοξεύονταν πυροτεχνήματα στον ουρανό καθώς ολοκλήρωνε το τραγούδι της «Rain On Me», μία συνεργασία με την Ariana Grande.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Lady Gaga έκανε μια παύση για να ευχαριστήσει το κοινό για την υπομονή του να περιμένει μια περιοδεία για ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από δύο και πλέον χρόνια, αναφερόμενη στο «Chromatica» του 2020.

«Υποτίθεται ότι θα κάναμε αυτό το σόου πριν από πολύ καιρό και αναγκαστήκαμε να το ακυρώσουμε, οπότε σας ευχαριστούμε που ήρθατε», είπε.

«Απόψε, δεν χρειάζεται να είμαστε μόνοι στο σπίτι. Απόψε, δεν χρειάζεται να στεκόμαστε τόσο μακριά ο ένας από τον άλλον», συνέχισε, μιλώντας για τη πανδημία που ακύρωσε τα σχέδιά της.

«Αλλά σκέφτομαι όλες εκείνες τις νύχτες που θέλαμε να φιληθούμε, να αγγίξουμε και να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον και δεν μπορούσαμε», πρόσθεσε η Lady Gaga.

«Μερικοί άνθρωποι θέλουν να ξεχάσουν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε- νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε όλη τη γενναιότητα και όλη την καλοσύνη και όλο το θάρρος. Όταν κοιτάζω γύρω σε αυτό το στάδιο, σε 52.000 ανθρώπους, βλέπω πολύ θάρρος και θέλω πάντα να μας θυμάμαι έτσι», ανέφερε.

Εκτός από το κινηματογραφικό συνεργείο που βιντεοσκόπησε τη συναυλία, κάθε κίνηση της Lady Gaga καταγράφηκε και από τις τεράστιες οθόνες που βρίσκονταν εκατέρωθεν της σκηνής, βοηθώντας ακόμη και τους θαυμαστές στην τελευταία σειρά του πάνω διαζώματος του σταδίου να παρακολουθήσουν κάθε σκληρή έκφραση του προσώπου της, κάθε μηχανική χορευτική κίνηση και κάθε περίτεχνο κοστούμι.

Η Lady Gaga έχει άλλες δύο προγραμματισμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν ολοκληρώσει την περιοδεία της «The Chromatica Ball»: Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στο Χιούστον του Τέξας και το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

52,000 people. Sold out. 30 cameras pointed at you and one take 🖤 #monster #ChromaticaBallLA

I LOVE YOU🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/NbAQxMItj8

— Lady Gaga (@ladygaga) September 11, 2022