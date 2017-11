Οι U2 θα έχουν τη συνδρομή της Lady Gaga σε ένα από τα τραγούδια του επερχόμενου άλμπουμ τους.

Η Lady Gaga θα είναι προσκεκλημένη των U2 στη 14η δισκογραφική δουλειά τους.

Την Πέμπτη (2/11), το κορυφαίο ροκ συγκρότημα ανακοίνωσε επίσημα την έλευση του «Songs of Experience», του άλμπουμ που συμπληρώνει αισίως ένα εγχείρημα που άρχισε πριν από τρία χρόνια με το δίσκο «Songs of Inonnence». Οι δύο τίτλοι είναι εμπνευσμένοι από τη συλλογή ποιημάτων «Songs of Innocence and of Experience» του William Blake, Άγγλου μυστικιστή και ποιητή του 18ου αιώνα.

Το πολυαναμενόμενο «Songs of Experience» αποτελείται από 13 νέα τραγούδια και η κυκλοφορία του από την Island Records / Universal Music έχει οριστεί για την 1 Δεκεμβρίου, όπως ακριβώς διαδιδόταν από τα τέλη του καλοκαιριού.

Το μίτο του δίσκου ξετύλιξε πρώτο το «The Blackout«, το οποίο κυκλοφόρησε με ένα βίντεο της ζωντανής εκτέλεσής του, ακολούθησε το «You’re The Best Thing About Me» και τώρα τη σκυτάλη παραλαμβάνει το νέο single «Get Out Of Your Own Way» με την απρόσμενη εμφάνιση του Kendrick Lamar στον επίλογο.

Οι τίτλοι των 13 τραγουδιών που θα συναντήσουμε στο «Songs of Experience» είναι γνωστοί, όμως φαίνεται ότι επιφυλάσσεται μία τρανταχτή έκπληξη που θα σχολιαστεί: Η Lady Gaga αναμένεται να συμπράξει με τους U2!

Η συναρπαστική είδηση προέρχεται από το γαλλικό «Amazon», το οποίο έχει θέσει προς προ-παραγγελία το άλμπουμ, αποκαλύπτοντας άθελα την κορυφαία συνάντηση. Σύμφωνα με την ίδια καταχώριση, η μπάντα του Bono θα συνεργαστεί και με τις HAIM, αφού παρατηρούμε τα ονόματα της Alana, της Danielle και της Este.

Όπως υποστηρίζουν οι φήμες, ο ρόλος της Lady Gaga θα περιοριστεί στα φωνητικά ενός εκ των τραγουδιών του «Songs of Experience».