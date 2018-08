Εάν δεν έχετε φανταστεί τα τραγούδια της Lady Gaga σε… νανουρίσματα, η σειρά «Rockabye Baby!» θα σας δώσει τη δυνατότητα να τα ακούσετε στην πράξη.

Τα «Little Monsters» όλων των ηλικιών πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για την επερχόμενη κυκλοφορία του άλμπουμ «Rockabye Baby!» με τραγούδια της Lady Gaga.

Το «Rockabye Baby!» θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου και θα περιέχει 12 επιτυχίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας διασκευασμένες σε νανουρίσματα.

Αυτή η δισκογραφική έκδοση μετατρέπει τους άγριους pop και dance ήχους της Lady Gaga σε απαλές μελωδίες που θα αγγίξουν τους λιλιπούτειους θαυμαστές της «Mother Monster», βάζοντάς τους στην κατεύθυνση για να μεγαλώσουν… σωστά.

Με επιλογές από μία δεκαετία εμβληματικών επιτυχιών, από το «Just Dance» μέχρι το «Perfect Illusion», το «Rockabye Baby!» με τα διασκευασμένα τραγούδια της Lady Gaga θα γίνει μία τρυφερή συντροφιά για όλους τους θαυμαστές της pop star.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, η σειρά «Rockabye Baby!» έχει πάρει τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι Beyoncé, Adele, Taylor Swift, Justin Timberlake, Metallica, Blink-182, Beastie Boys, Johnny Cash, Bruno Mars και άλλων και τα έχει μεταμορφώσει σε συναρπαστικά, οργανικά (instrumental) νανουρίσματα.

Η σειρά «Rockabye Baby!» έχει πουλήσει πάνω από 1,8 εκατομμύρια CD και μετρά δύο εκατομμύρια ψηφιακές λήψεις, ενώ έχει συγκεντρώσει πάνω από 337 εκατομμύρια streams.

Μέσα ενημέρωσης όπως τα «Billboard», «Entertainment Weekly», «HuffPost», «Pitchfork, Stereogum», «Vice» και «NPR Music» έχουν επαινέσει τη συλλογή και την έχουν αποκαλέσει «πλήρως συνειδητοποιημένη και ενορατικά ενορχηστρωμένη».

Οι πρόσφατες κυκλοφορίες της σειράς «Rockabye Baby!» περιλαμβάνουν το «Who Runs The World», μία συλλογή από επιτυχίες γυναικείων pop stars διασκευασμένες σε νανουρίσματα, από την οποία το 20% των εσόδων θα παραχωρηθούν στην αμερικανική, μη κερδοσκοπική οργάνωση «Planned Parenthood».

Οι τίτλοι των τραγουδιών του «Rockabye Baby!» με τη Lady Gaga:

1. Born This Way

2. The Edge of Glory

3. Bad Romance

4. Poker Face

5. Just Dance

6. Alejandro

7. Paparazzi

8. Telephone

9. Perfect Illusion

10. Applause

11. Yoü and I

12. Million Reasons