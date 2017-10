Σε μία σπάνια συνάντηση παρευρέθηκε η Lady Gaga και τραγούδησε για να συμβάλλει στο φιλανθρωπικό σκοπό της εκδήλωσης.

Η Lady Gaga έγινε η «Πρώτη Κυρία» πέντε πρώην Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Twitter μία φωτογραφία από την ιστορική συνύπαρξη των πρώην Προέδρων Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush και Barack Obama στη φιλανθρωπική συναυλία του «One America Appeal» στο «College Station» του Τέξας, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου.

Οι πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκαν για να βοηθήσουν όσους επλήγησαν από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα «Harvey» στο Τέξας, του τυφώνα «Irma» στη Φλόριντα και του «τυφώνα» «Maria» στο Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους.

Η Lady Gaga πραγματοποίησε μία εμφάνιση – έκπληξη στην εκδήλωση, που ονομαζόταν «Deep From the Heart: The One America Appeal», η οποία περιελάμβανε επίσης εμφανίσεις από τους Lyle Lovett, Robert Earl Keen, Lee Greenwood, Sam Moore, Cassadee Pope, Yolanda Adams, Stephanie Quayle και The Gatlins.

Το εκατό τοις εκατό των πωλήσεων εισιτηρίων θα παραχωρηθεί στους πληγέντες.

«Τίποτα δεν είναι πιο όμορφο από το να βάζουν όλοι τις διαφορές στην άκρη για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα εν όψει της καταστροφής», υπογράμμισε στη φωτογραφία η Lady Gaga.

Nothing more beautiful than everyone putting their differences aside to help humanity in the face of catastrophe. #OneAmericaAppeal pic.twitter.com/2TPdPonvWv — xoxo, Gaga (@ladygaga) October 22, 2017

Πριν ανέβει στη σκηνή, η Lady Gaga έγραψε σε ένα άλλο μήνυμα: «Το “Born This Way Foundation” χαιρετίζει την ίδρυση ενός ταμείου για την ψυχική υγεία και την αποκατάσταση τραυμάτων με εμένα προσωπικά για τα θύματα τυφώνα.»

#OneAmericaAppeal @BTWFoundation salutes u for establishing a mental health & trauma recovery fund w/ me personally for hurricane victims ❤️ pic.twitter.com/X0BXMmWq1R — xoxo, Gaga (@ladygaga) October 22, 2017

Επάνω στη σκηνή, το ίνδαλμα της pop ανέφερε τα ακόλουθα: «Σε μια εποχή καταστροφής, βάζουμε όλη τη διαφορά μας στην άκρη και όλοι ενωνόμαστε επειδή χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον ή δεν μπορούμε να επιβιώσουμε», είπε στους θεατές πριν τραγουδήσει το «Million Reasons», το «You and I» και το «Edge of Glory.»

Η Lady Gaga ανακοίνωσε επιπλέον ότι θα δωρίσει ένα εκατομμύριο δολάρια στις προσπάθειες ανακούφισης από τους τυφώνες.

Δείτε ολόκληρη την εμφάνιση παρακάτω:

