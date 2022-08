Η Lady Gaga και ο Tony Bennett πήραν υποψηφιότητα της τελευταίας στιγμής για Emmy

Τα ονόματα της Lady Gaga και του Tony Bennett συμπεριλήφθηκαν στα βραβεία Emmy την τελευταία στιγμή.

Η Lady Gaga και ο Tony Bennett προστέθηκαν ως υποψήφιοι της τελευταίας στιγμής στα βραβεία Emmy για τη συναυλία τους «One Last Time» που προβλήθηκε στο CBS το 2021.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν μείνει αρχικά εκτός της λίστας των υποψηφίων στην κατηγορία Εξαιρετικό Έκτακτο Variety Πρόγραμμα – Μαγνητοσκοπημένο (Outstanding Variety Special – Pre-Recorded), αλλά τώρα τα ονόματά τους προστέθηκαν στους παραγωγούς του «One Last Time», στους οποίους περιλαμβάνονται ο γιος του Bennett, Danny, και ο επί χρόνια μάνατζερ της Gaga, Bobby Campbell.

Το «One Last Time» γυρίστηκε κατά τη διάρκεια των δύο συναυλιών που έδωσαν ο Tony Bennett και η Lady Gaga στο «Radio City Music Hall» του Μανχάταν στις 3 και 5 Αυγούστου του 2021, για τον εορτασμό των 95ων γενεθλίων του Bennett.

Οι δύο συναυλίες ολοκλήρωσαν μια συνεργασία 11 ετών μεταξύ της Lady Gaga και του Tony Bennett, οι οποίοι συναντήθηκαν επαγγελματικά για πρώτη φορά στο άλμπουμ «Duets II» του τελευταίου που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2011.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Lady Gaga μιλά για την ιδιαίτερη σχέση της με τον Tony Bennett

Η επανένωσή τους στη σκηνή αποτέλεσε επίσης αφορμή για την κυκλοφορία του δεύτερου και τελευταίου τους τζαζ άλμπουμ, «Love For Sale», το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η τελευταία κυκλοφορία του Tony Bennett, ο οποίος δίνει μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Το «Love For Sale» χάρισε στον Tony Bennett και στη Lady Gaga πέντε υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy 2022 και έλαβε το βραβείο για το Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Άλμπουμ στην τελετή απονομής που έλαβε χώρα τον Απρίλιο στο Λας Βέγκας.

Ο Tony Bennett έχει κερδίσει στο παρελθόν δύο Emmy για παρόμοια τηλεοπτικά προγράμματα. Ένα βραβείο για το «Tony Bennett Live by Request: A Valentine’s Special» του 1996 και ένα άλλο βραβείο για τo «Tony Bennett: An American Classic» του 2006.

Η Lady Gaga, εν τω μεταξύ, ήταν υποψήφια για Emmy στο παρελθόν για τη συναυλιακή ταινία «Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden» του 2011 και για την ταινία «Tony Bennett & Lady Gaga: Cheek to Cheek Live» του 2014.

Η 74η τελετή απονομής των βραβείων Primetime Emmy θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο «Microsoft Theatre» του Λος Άντζελες.

Η κατηγορία του «One Last Time» συμπεριλαμβάνεται στα Primetime Creative Arts Emmy Awards, τα οποία αναγνωρίζουν τα καλύτερα καλλιτεχνικά και τεχνικά επιτεύγματα στην αμερικανική primetime τηλεόραση και θα λάβουν χώρα στο «Microsoft Theatre» στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου.