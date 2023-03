Lady Gaga και Tony Bennett αποκαλύπτουν το video του «I Get A Kick Out Of You»

Το video δίνει μία εικόνα από τη φιλία του Tony Bennett και της Lady Gaga.

Ο Tony Bennett και η Lady Gaga μοιράζονται το μουσικό βίντεο το οποίο ντύνει μία εικόνα το ντουέτο τους στο κλασικό τραγούδι «I Get A Kick Out Of You».

Επτά χρόνια μετά το πρώτο κοινό άλμπουμ τους, το βραβευμένο με Grammy «Cheek To Cheek» του 2014, οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στο έργο του Cole Porter μέσω τους επερχόμενου άλμπουμ τους «Love For Sale».

Ο Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός Cole Porter (1891 – 1964) δημιούργησε ένα εκλεπτυσμένο και πλούσιο έργο που παρουσιάστηκε τόσο στο Broadway όσο και στη μεγάλη οθόνη.

Οι γοητευτικές μελωδίες και οι έξυπνοι στίχοι έκαναν τον Cole Porter να ξεχωρίζει από άλλους συνθέτες της εποχής του.

Στα αξιοσημείωτα τραγούδια του περιλαμβάνονται τα «Let’s Do It (Let’s Fall In Love)» για το μιούζικαλ «Paris», «Night and Day» για το «Gay Divorce», «Wunderbar» για το «Kiss Me, Kate», «All Through The Night», «I Get A Kick Out Of You», «Blow Gabriel Blow».

Έγραψε επίσης πολλά διάσημα τραγούδια που εμφανίστηκαν σε ταινίες, μεταξύ των οποίων τα «I’ve Got You Under My Skin», «In The Still Of The Night» και «Easy To Love».

Το «I Get A Kick Out Of You», το οποίο έρχεται στο σήμερα μέσα από τις ερμηνείες του Tony Bennett και τη Lady Gaga, γράφτηκε το 1934 για το μιούζικαλ «Anything Goes» του Broadway και ακούστηκε ξανά το 1936 στην κινηματογραφική μεταφορά της παράστασης.

Το μουσικό βίντεο για το «I Get A Kick Out Of You» δίνει μια εικόνα από τη δεκαετή φιλία των δύο καλλιτεχνών.

«Ο Tony είναι πάντα έτοιμος», λέει η Lady Gaga με ένα χαμόγελο, ενώ το ζεστό γέλιο του Tony Bennett σηματοδοτεί την έναρξη του γυρίσματος.

Ο Tony Bennett και η Lady Gaga ρίχνουν κρυφές ματιές ο ένας στον άλλον καθώς τραγουδούν, ανταλλάσσουν χαμόγελα, ενώ περιστασιακά ποζάρουν για φωτογραφίες και χορεύουν, καθώς η ολοκληρωμένη μπάντα που τους συνοδεύει δίνει νέα πνοή στο κλασικό κομμάτι του Cole Porter.

Το «Love For Sale», το οποίο θα είναι το τελευταίο ηχογραφημένο άλμπουμ του 95χρονου Tony Bennett, θα κυκλοφορήσει από τις Columbia Records / Sony Music και Interscope Records / Universal Music την 1η Οκτωβρίου 2021.